טראמפ: בסבירות גבוהה אפשר להגיד שנעצר החשוד בהתנקשות בצ'ארלי קירק

הנשיא האמריקני אמר לרשת פוקס ניוז כי נעצר חשוד ברצח פעיל הימין במהלך אירוע באוניברסיטה ביוטה: "יש לנו את האדם שאנחנו חושבים שעשה את זה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (שישי) כי "בסבירות גבוהה" ניתן להגיד שהמתנקש בפעיל הימין צ'ארלי קירק נמצא במעצר. טראמפ אמר את הדברים לרשת פוקס ניוז היום.

טראמפ אמר כי כומר המעורב באכיפת החוק הצליח להביא למעצר החשוד. "העובדות הן העובדות. יש לנו את האדם שאנחנו חושבים שעשה את זה". הנשיא אמר כי הוא מקווה שהמתנקש יקבל עונש מוות, דבר שאפשרי במדינת יוטה.

הנשיא העריך כי המתנקש פעל לבדו, אך ציין כי מוקדם מדי לדעת אם הופעל על ידי גורמים אחרים.

קירק, פעיל ימין ויוצר תוכן האמריקני המזוהה עם תנועת MAGA, נרצח אמש לעיני המצלמות במהלך אירוע שקיים באוניברסיטת יוטה. הוא היה בן 31 במותו, והניח אחריו אישה ושני ילדים.

תחילה נעצרו מספר חשודים במעשה אך לאחר שהתברר כי אין להם קשר לירי הם שוחררו ממעצר. הבוקר פרסם ה-FBI תיעוד חדש של החשוד בהתנקשות, בו ניתן לראות את החשוד קופץ מהגג ממנו ירה בקירק ובורח.

אמש פרסם ה-FBI את תמונותיו של החשוד וביקש את עזרת הציבור בזיהויו ובאיתורו. הסוכנות אף הציעה פרס של 100 אלף דולרים למי שימסור מידע שיוביל לזיהוי ומעצר היורה.

העיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי על המחסניות שבהן השתמש המתנקש בקירק נמצאו כתובות בעד טרנסג'נדרים ונגד פאשיזם. על פי הדיווח, רובה הציד הישן שבו השתמש המתנקש התגלה ביער ליד הזירה.

נציג הרשויות ביוטה אמר אתמול כי מי שהתנקש בקירק היה ככל הנראה בגיל של תלמיד קולג' ו"נטמע היטב" באוניברסיטה. הוא ציין כבר אז כי בידי הרשויות תמונות של החשוד, וכי ניתן היה לעקוב אחר תנועותיו אחרי שעזב את זירת האירוע.