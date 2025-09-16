טראמפ: חמאס יהיה בצרות גדולות אם ישתמש בחטופים בתור מגנים אנושיים

אחרי שנשיא ארה"ב הגיב לפרסום בכאן רשת ב' בחשבון ה-Truth, טראמפ ממשיך באיומים על חמאס והפעם בהצהרה מחוץ לבית הלבן. ד"ר בשארה בחבח, שהיה מתווך לא רשמי בין הממשל האמריקני לחמאס, טען: "חמאס לא ישתמש בחטופים כמגנים אנושיים - הם הקלף היחיד"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום (שלישי) כי "חמאס יהיה בצרות גדולות אם ישתמש בחטופים בתור מגנים אנושיים". את הדברים אמר טראמפ בהצהרה לתקשורת מחוץ לבית הלבן לפני המראתו לבריטניה.

נזכיר כי בכאן רשת ב' פורסם אתמול לראשונה כי חמאס נערך להוציא חטופים מהמנהרות ולהעבירם אל מעל הקרקע במטרה לשבש את המבצע לכיבוש העיר עזה. על פי מקורות פלסטינים ברצועה, חלק מהחטופים כבר מוחזקים בבתים וחלק באוהלים.

טראמפ הגיב כבר הלילה לפרסום ברשת החברתית שלו Truth וכתב: "אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם מכניסים את עצמם אם הם עושים זאת. זו זוועה אנושית כמותה מעטים ראו אי פעם בעבר. אל תתנו לזה לקרות. שחררו את כל החטופים עכשיו" .

בחמאס מינו לאחרונה כמה מפקדים בכירים שינהלו את הלחימה בשטח. על פי גורמים פלסטינים, ארבעת הבכירים הם עז א-דין חדאד, ראש הזרוע הצבאית; ראא'ד סעד, ראש אגף המבצעים; מוחמד עודה, ראש אגף המודיעין ומהנד רג'ב, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס בחטיבת עזה, שמגיע מחמולה שמזוהה מאוד עם חמאס ויושבת גם בשג'אעייה ובתופאח.

"חמאס לא ישתמש בחטופים כמגן אנושי - הם הקלף היחיד"

בתוך כך, ד"ר בשארה בחבח, ששימש בעבר כמתווך לא רשמי בין הממשל האמריקני לחמאס, אמר בתוכנית האקטואליה של רדיו מכאן "יומן הצהריים" עם המגישה מאריה עבד רבוכי בשיחתו עם אנשי חמאס אתמול נמסר לו שחמאס לא סגר את חלון ההזדמנויות לחזרה למו "מ. לדבריו, בחמאס הדגישו שכל הצעה אמריקנית בנושא יש להעבירה לקטרים ולמצריים.



כמו כן, בחבח פסל את האפשרות שחמאס ישתמשו בחטופים כמגן אנושי, משום שחייהם חשובים לארגון היות והם מהווים את "הקלף היחיד" שבידיו. הוא הוסיף ואמר כי אם הנשיא דונלד טראמפ ייתן הנחיה לראש הממשלה נתניהו להפסיק את המלחמה – נתניהו יציית לכך.

יחד עם זאת, אחרי שההכנות למבצע לכיבוש העיר עזה הושלמו, בצה"ל אישרו הבוקר כי החל התמרון הקרקעי שמהווה את השלב השני במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.



הפעילות החלה אמש בשעה 22:00, כאשר כוחות מאוגדה 98 ו-162 החלו לנוע לכיבוש העיר עזה, תוך תקיפות נרחבות של חיל האוויר. הכוחות נכנסו לפאתי העיר, נקודות הזינוק לקראת התקדמות לעבר העיר עצמה. אוגדה 36, השלישית במספר, צפויה להצטרף ללחימה בימים הקרובים. על פי ההערכות, בעיר עזה נמצאים כ-2,000 מחבלים שמהווים את הגרעין הקשה.

בצה"ל מבהירים כי מימוש המבצע לכיבוש העיר ייעשה בצורה מדורגת, ויכלול שימוש באש חזקה לליווי הכוחות, תוך שמירה על העיקרון של ביטחון כוחות על חשבון מהירות הביצוע בשטח. גורם צבאי מסר לכאן חדשות כי בצה"ל מעמיקים את הפגיעה בחמאס לטובת "מיטוט שלטונו ולייצור תנאים להשבת החטופים". במקביל, בצה"ל נערכים גם להסלמה בגזרות אחרות.



