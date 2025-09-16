כתב אישום הוגש נגד טיילר רובינסון בגין רצח צ'ארלי קירק, התביעה תבקש גזר דין מוות

רשויות אכיפת החוק ביוטה הגישו היום (שלישי) שבעה סעיפי אישום נגד טיילר רובינסון, הנאשם ברצח פעיל הימין צ'ארלי קירק. לרובינסון מיוחסות בין היתר עבירת רצח בנסיבות מחמירות ואישומים נוספים בגין אחזקת נשק שלא כדין ושיבוש הליכי חקירה. התובע המחוזי של יוטה אומר כי יבקשו להשית על רובינסון גזר דין מוות.

התובע הציג את השתלשלות האירועים לכאורה סביב ההתנקשות בקירק. לדבריו, רובינסון אמר לשותפו כי הוא מתכנן את ההתנקשות במשך כשבוע. רובינסון גם חרט כתובות על הקליעים בהם השתמש. הרשויות, כך אמר התובע, מצאו את הדנ"א של החשוד על ההדק של הנשק באמצעותו ביצע את הירי. לאחר המעשה ביקש רובינסון משותפו למחוק תכתובות מפלילות.

לדברי התובע, בסביבתו הקרובה ובמשפחתו של הנאשם הבינו את שעשה ופעלו להסגיר אותו לרשויות. רובינסון החליט לפעול נגד קירק כיוון שראה בו אחראי להפצת שנאה, טען התובע. לדבריו, רובינסון הודה בפני שותפו לדירה על התנקשותו בקירק באמצעות מכתב שהשאיר מתחת למקלדת.

רובינסון נעצר בחשד לרצח ביום שישי האחרון, לאחר שאביו סייע להסגיר אותו לידי הרשויות. קירק, פעיל ימין ויוצר תוכן האמריקני המזוהה עם תנועת MAGA, נרצח בשבוע שעבר לעיני המצלמות במהלך אירוע שקיים באוניברסיטת יוטה. הוא היה בן 31 במותו, והניח אחריו אישה ושני ילדים. קירק היה ידוע בהפצת דעות שמרניות בקרב צעירים אמריקנים ובהתבטאויות קיצוניות, שוביניסטיות, גזעניות והומופוביות.