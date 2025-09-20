הושעה שיתוף הפעולה של איראן עם סבא"א

הושעה שיתוף הפעולה של איראן עם סבא"א
מוקדם יותר חבר הפרלמנט מוחסן זנגנה הודיע כי הרפובליקה האסלאמית ערכה ניסוי מוצלח בטיל מתקדם. לדבריו: "עד כה הדיפלומטים שלנו ביקשו שנימנע מצעד זה"
דגל איראן
צילום: רויטרס

המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הודיעה היום (שבת) על השעיית שיתוף הפעולה עם סבא"א. בתוך כך, איראן ביצעה ניסוי מוצלח בשיגור טיל בליסטי בין-יבשתי לפני יומיים, כך טען היום חבר הפרלמנט האיראני מוחסן זנגנה.

בהודעת המועצה לביטחון לאומי של איראן נכתב כי בישיבת המועצה נדונו ההתפתחויות האזוריות ו"ההרפתקנות של המשטר הציוני", לצד צעדי מדינות אירופיות (בפרט גרמניה, בריטניה וצרפת) שהובילו להחלטה. לפי ההודעה, חרף המאמצים של משרד החוץ האיראני והצעות לפתרון הסוגיה הגרעינית, פעולותיהן של אותן מדינות "הביאו בפועל להשעיית שיתוף הפעולה".

ההחלטה מגיעה בהמשך להחלטת המעצמות האירופיות החברות בהסכם הגרעין להטיל מחדש את הסנקציות על טהרן ולהחלטה של מועצת הביטחון של האו"ם אמש שלא לאמץ הצעה להסיר באופן מוחלט את הסנקציות על איראן.

בתוך כך, על פי דיווחים באתרי אופוזיציה באיראן וכן בערוצי טלגרם המסקרים את המתרחש במדינה ביום חמישי האחרון נצפה בשמי המדינה "שובל אש שלווה בעשן רב".

לדברי חבר הפרלמנט זנגנה: "לפני יומיים ערכנו ניסוי באחד הטלים המתקדמים שיש במדינה והניסוי הזה עבר בהצלחה".

זנגנה הוסיף: "עד כה דיפלומטים איראנים ביקשו להימנע מצעד זה, אך אסור לנו להפגין חולשה כעת".

