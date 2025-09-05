דיווח

בארה"ב שוקלים להגביל את השתתפות איראן בעצרת הכללית של האו"ם

בארה"ב שוקלים להגביל את השתתפות איראן בעצרת האו"ם
בממשל האמריקני שוקלים להגביל את המשלחת האיראנית בדומה לצעד המתוכנן נגד הרשות הפלסטינית, כך לפי דיווח ב-AP. עוד נשקלות מגבלות דומות גם על ברזיל, סודאן וזימבבואה
מחבר ישי בר-יוסף
  • ישי בר-יוסף
Getting your Trinity Audio player ready...
נשיא איראן בעצרת הכללית של האו"ם
נשיא איראן בעצרת הכללית של האו"ם צילום: Seth Wenig, AP

בארצות הברית שוקלים להגביל את השתתפות איראן בעצרת הכללית של האו"ם, כך דווח היום (שישי) בסוכנות הידיעות AP. 

לפי הדיווח, בממשל האמריקני שוקלים להגביל את המשלחת האיראנית מלהשתתף בעצרת, בדומה למהלך המתוכנן נגד הרשות הפלסטינית. לפי מזכר של מחלקת המדינה שהגיע לסוכנות הידיעות, ייתכן ומגבלות יוטלו גם על ברזיל, סודאן וזימבבואה. ב-AP מציינים כי לא מדובר בהחלטה סופית.

בריטניה, גרמניה וצרפת הודיעו: מחזירים את הליך הסנקציות על איראן

שלוש המעצמות האירופיות בריטניה, גרמניה וצרפת הפעילו בשבוע שעבר באופן רשמי את הליך ה"סנאפבק", שבסופו יוחזרו העיצומים נגד איראן - כך לפי מכתב שהגיע לידי סוכנות הידיעות רויטרס. במקביל, שלוש המדינות ינסו להשתמש בכל האמצעים במהלך השבועות הקרובים כדי לפתור את המחלוקת עם הרפובליקה האסלאמית.

שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י אמר אז בתגובה למהלך כי "מדובר בצעד ללא ביסוס משפטי". עוד הוא הזהיר כי איראן תנקוט ב"תגובה ראויה" ודחק בבריטניה, צרפת וגרמניה לבטל את השבת העיצומים.

סעיפי ה"הסנאפבק" של העסקה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי לאחר 30 יום מההצהרה, וישיבו מגוון רחב של צעדים, כולל אמברגו על נשק קונבנציונלי, הגבלות על ייצור טילים בליסטיים, הקפאת נכסים ואיסורי אשרות. עם זאת, לפי הדיווח, מטרתן היא לא להטיל את הסנקציות בפועל, אלא לשמר את האפשרות לעשות זאת בסוף חודש ספטמבר, אם איראן לא תעמוד במחויבות הנדרשות בנוגע לתוכנית הגרעין שלה. 

עוד בנושא

קאיה קאלאס ועבאס עראקצ'י

דיווח: איראן מוכנה למו"מ עם האיחוד האירופי על הגרעין

כלא אווין בטהראן, איראן

דיווח: המשטר באיראן נוקם באסירי כלא "אווין" שישראל תקפה

תגיות |
בחירת העורכת
  • עוגה במחלוקת
    הייתם קונים? דניאל עמית השיקה עוגה ב139 ש"ח והרשת סוערת
  • פרדי מרקורי
    יחי המלכה: איך הפך פרדי מרקורי לאייקון קווירי?
  • שנה לנסראללה
    שנה לחיסול נסראללה: איך השתנה מאז המזרח התיכון?
  • "הילדים בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער בלייזר לקראת כיתה א'
    "בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער לפני כיתה א'
  • קולדפליי
    "כריס מרטין טיפש": סולן קולדפליי עצבן את הישראלים

אולי יעניין אותך