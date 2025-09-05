בארה"ב שוקלים להגביל את השתתפות איראן בעצרת הכללית של האו"ם

בממשל האמריקני שוקלים להגביל את המשלחת האיראנית בדומה לצעד המתוכנן נגד הרשות הפלסטינית, כך לפי דיווח ב-AP. עוד נשקלות מגבלות דומות גם על ברזיל, סודאן וזימבבואה

בארצות הברית שוקלים להגביל את השתתפות איראן בעצרת הכללית של האו"ם, כך דווח היום (שישי) בסוכנות הידיעות AP.

לפי הדיווח, בממשל האמריקני שוקלים להגביל את המשלחת האיראנית מלהשתתף בעצרת, בדומה למהלך המתוכנן נגד הרשות הפלסטינית. לפי מזכר של מחלקת המדינה שהגיע לסוכנות הידיעות, ייתכן ומגבלות יוטלו גם על ברזיל, סודאן וזימבבואה. ב-AP מציינים כי לא מדובר בהחלטה סופית.

בריטניה, גרמניה וצרפת הודיעו: מחזירים את הליך הסנקציות על איראן

שלוש המעצמות האירופיות בריטניה, גרמניה וצרפת הפעילו בשבוע שעבר באופן רשמי את הליך ה"סנאפבק", שבסופו יוחזרו העיצומים נגד איראן - כך לפי מכתב שהגיע לידי סוכנות הידיעות רויטרס. במקביל, שלוש המדינות ינסו להשתמש בכל האמצעים במהלך השבועות הקרובים כדי לפתור את המחלוקת עם הרפובליקה האסלאמית.

שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י אמר אז בתגובה למהלך כי "מדובר בצעד ללא ביסוס משפטי". עוד הוא הזהיר כי איראן תנקוט ב"תגובה ראויה" ודחק בבריטניה, צרפת וגרמניה לבטל את השבת העיצומים.

סעיפי ה"הסנאפבק" של העסקה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי לאחר 30 יום מההצהרה, וישיבו מגוון רחב של צעדים, כולל אמברגו על נשק קונבנציונלי, הגבלות על ייצור טילים בליסטיים, הקפאת נכסים ואיסורי אשרות. עם זאת, לפי הדיווח, מטרתן היא לא להטיל את הסנקציות בפועל, אלא לשמר את האפשרות לעשות זאת בסוף חודש ספטמבר, אם איראן לא תעמוד במחויבות הנדרשות בנוגע לתוכנית הגרעין שלה.