רבבות ברחבי ארץ המגף הפגינו נגד המלחמה בעזה. איגודי עובדים שיבשו את תנועת הרכבות והנמלים מצפון ועד דרום איטליה. מפגינים שרפו תמונות של ראש הממשלה מלוני ושל נתניהו

מחאת ענק באיטליה נגד ישראל: "עצרו את הג'נוסייד"

איטליה התעוררה הבוקר (שני) ליום מחאה רחב היקף. עשרות אלפים יצאו לרחובות במחאה נגד המלחמה שמנהלת ישראל ברצועת עזה. במסגרת המחאה נגרמו שיבושי תנועה קשים בכבישים, בתנועת הרכבות ובנמלים ברחבי המדינה.

במחאה באיטליה, שמתרחשת בצל עצרת האו"ם הצפויה וגל ההכרה במדינה פלסטינית, לקחו חלק איגודי עובדים ברחבי המדינה שהכריזו הבוקר על שביתה כללית. הפגנות וצעדות נערכו ביותר מ-80 ערים מצפון לדרום - מרומא, מילאנו ונאפולי ועד טריאסטה ופלרמו. המשטרה העריכה שיותר מ-20 אלף מפגינים היו רק ברומא, בעוד המארגנים דיברו על "100 אלף" בפיאצה די צ’ינקוואצ’נטו בבירה. לדברי איגודי העובדים, המחאה היא מתוך "סולידריות עם הפלסטינים" וברוח המשט "סומוד" שבמסגרתו יצאו כמה ספינות לעבר רצועת עזה בהן בין היתר פעילת האקלים גרטה טונברי.

השביתה גרמה לשיבושי תנועה ברחבי המדינה, לעיכובים רבים ברכבות הבין-עירוניות ובתחבורה הציבורית בערים רבות כולל רומא ומילאנו. גישה לבתי ספר ולאוניברסיטאות נחסמו בכמה ערים. יש לציין שאיגוד העובדים הגדול ביותר באיטליה לא הצטרף עד כה לשביתה שמשבשת את המדינה. בגנואה שבצפון איטליה חסמו עובדי נמל את דרכי הגישה לנמל והביאו לשיתוקו.

במהלך היום נרשמו אירועי מחאה סמליים נוספים: בנאפולי שרפו מפגינים תמונות של ראש הממשלה ג'ורג'יה מלוני וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו; בבולוניה הונף דגל פלסטין על בניין העירייה; ובטרנטו ובבארי נשמעו קריאות "תשוחרר פלסטין" ו"עוצרים את הג'נוסייד". איגוד העובדים USB טען ל"עד 70% השתתפות" במוסדות חינוך, והכריז: "זהו צו פינוי לממשלת מלוני". מנגד, שר התחבורה מתאו סלביני הקטין את השפעת השביתה וטען שמדובר במחאה של "איגודי שמאל קיצוני".