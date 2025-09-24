דנו במצב בעזה: טראמפ נפגש עם מנהיגי מדינות ערב בשולי עצרת האו"ם

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש הלילה (רביעי) עם מנהיגי המדינות הערביות והמוסלמיות בשולי עצרת האו"ם. בפגישה השתתפו מנהיגי סעודיה, קטר, איחוד האמירויות, מצרים וטורקיה. בסיום הפגישה אמר: "הייתה פגישה נהדרת עם מנהיגים נהדרים". לפי דיווח ברויטרס, הפגישה עסקה בין היתר בשחרור החטופים.

מדובר במפגש המסודר הראשון של טראמפ עם הגורמים המשפיעים במזרח התיכון לדיון במצב בעזה ובתוכניות ליום שאחרי. הנשיא האמריקני אמנם קיים דיון אחד בנושא בבית הלבן בחודש שעבר אבל לא הציג עד כה תוכנית מטעם הממשל שתתווה את המסגרת לשיקום עזה ולניהולה אחרי המלחמה.

בסוכנות הידיעות האמירותית הרשמית נמסר הלילה בנוגע למפגש כי המטרה הייתה לקיים שיח מרובה משתתפים בנוגע לדרכים לסיום המלחמה המדממת בעזה ולהגיע להסכם הפסקת אש קבוע ובר קיימא, כמו גם לשחרר את כל החטופים ולנקוט צעדים מכריעים כדי להתמודד עם המשבר ההומניטרי שהאזרחים בעזה סובלים ממנו.

שר החוץ האמירותי, השייח' עבדאללה בן זאיד, שייצג את ארצו בפגישה, שיבח את טראמפ על מאמציו להביא לסיום המלחמה ולמנוע אבדות נוספות בנפש, כמו גם את מאמציו לשים קץ למשבר ולמצב הטרגי בעזה ולשחרר את כל החטופים. הוא הדגיש כי האמירויות תומכת באופן קבוע במאמצים האלה ובכל היוזמות שיובילו לסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני ולהגעה להסדר בדרכי שלום שיוביל לכינון שלום ויציבות קבועים לעם הפלסטיני, לעם הישראלי ולאזור בכללותו.

שר החוץ האמירותי גם הדגיש כי חשוב להימנע מצעדים חד צדדיים שממוטטים את המאמצים של הקהילה הבינלאומית להגשים את פתרון שתי המדינות ואת הקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית ובאותו הזמן הדגיש את הצורך לבלום את הקיצוניות והטרור על כלל צורותיהם ולכפות את שלטון החוק ולהעדיף את ערכי הסובלנות, דו הקיום והאחווה האנושית באזור.

טראמפ בעצרת האו"ם: "הכרה במדינה פלסטינית - פרס לחמאס על 7 באוקטובר"

"הכרה במדינה פלסטינית - פרס לחמאס על 7 באוקטובר", כך אמר מוקדם יותר הערב טראמפ בנאום בעצרת הכללית של האו"ם. בכך מתח ביקורת על שורת מדינות שהכירו במדינה פלסטינית ובהן בריטניה, צרפת, קנדה ואוסטרליה.

לדברי נשיא ארצות הברית: "מי שרוצה בשלום צריך להיות מאוחד בקריאה לחמאס - שחררו את החטופים עכשיו". בנוגע למשא ומתן בעניין שחרור החטופים אמר טראמפ כי חמאס דחה "הצעות הגיוניות", והוסיף: רוצים שיחזירו את כל החטופים - החיים והמתים.

בנאום שנמשך כשעה הנשיא אף הביע תמיכה בעסקה כוללת כשאמר: "רוצים את כלל החטופים. את כלל ה-20 (החיים), לא רוצים שניים ואז ארבעה". במקביל קרא לסיום מיידי של המלחמה בעזה.