באיראן החלו בעבודות שיקום של אתרי ייצור טילים שישראל תקפה

הדיווח מתבסס על תמונות לוויין מאתרי יצור הטילים באיראן, מהן עולה כי החלו עבודות השיקום. עם זאת, על פי מומחים, עדיין חסר באתרים אלה מרכיב מפתח לייצור הטילים

באיראן החלו בעבודות שיקום של אתרי ייצור טילים, שנפגעו על ידי ישראל במלחמת עם כלביא בחודש יוני האחרון. כך על פי דיווח ב-AP המתבסס על תמונות לוויין המראות בנייה מחודשת במתקנים בעיר שהרוד בצפון מזרח איראן ופרצ'ין מדרום לבירה טהרן.

תהליך שיקום אתרי ייצור הטילים, צילום: Planet Labs PBC via AP

עם זאת, מומחים טוענים שעדיין חסרים באתרים הללו רכיב של מערבלים פלנטריים (planetary mixers) הדרושים להפקת דלק מוצק בעבור טילים אלה. "אם הם יצליחו לרכוש מחדש כמה דברים מרכזיים כמו מערבלים פלנטריים, אז התשתית הזו עדיין שם ומוכנה לחזור לפעולה", אמר סם לאיר, עמית מחקר במרכז ג'יימס מרטין ללימודי אי-הפצת נשק גרעיני שחקר אתרי טילים איראניים.

משלחת איראן לאומות המאוחדות לא הגיבה לשאלות בנוגע למאמצי המדינה לבנות מחדש את תוכנית הטילים שלה. תכנית הטילים האיראנית הייתה קו אדום מבחינת טהרן שלא הסכימה כי היא תוכנס להסכם הגרעין. התמונות מתפרסמות כמה ימים לפני החזרת הסנקציות על איראן בידי מדינות ה-E-3 במנגנון הסנאפבק.

על פי הדיווח ב-AP, שיקום תוכנית הטילים הוא קריטי עבור הרפובליקה האסלאמית, המאמינה כי סבב מלחמה נוסף עם ישראל עשוי להתרחש. הטילים הם אחד מאמצעי ההרתעה הצבאיים הבודדים של איראן לאחר שהמלחמה הרסה את מערכות ההגנה האווירית שלה - דבר שטהרן התעקשה זה מכבר שלעולם לא ייכלל במשא ומתן עם המערב.

מומחי טילים אמרו ל-AP כי השגת המערבלים היא מטרה עבור טהרן, במיוחד כאשר היא מתכוננת לסנקציות אפשריות של האו"ם שיוטלו מחדש על המדינה בהמשך החודש. הסנקציות יענישו כל פיתוח של תוכנית הטילים, בין היתר.

בתוך כך, יושב ראש הארגון האיראני לאנרגיה אטומית, מוחמד אסלאמי, הודה בראיון לסקיי ניוז שחלק מאתרי הגרעין האיראנים הושמדו "destroyed" בתקיפות האמריקניות ביוני האחרון.

עם זאת, אסלאמי התחייב שטהראן תשקם את מה שנהרס, למרות לחץ בין-לאומי או איום מפני תקיפה חוזרת. הוא גם הגן על הצורך בהעשרת אורניום בשיעור גבוה, ודחה משא ומתן מול ארצות הברית בשלב הנוכחי.