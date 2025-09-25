מצטרפת לספרד: איטליה תשלח ספינה נוספת לליווי "סומוד"

שר ההגנה האיטלקי הודיע על כוונת מדינתו לשלוח ספינה שנייה במספר, "כדי לשבור את המצור הימי על רצועת עזה". אמש הודיע על מהלך דומה ראש ממשלת ספרד

שר ההגנה האיטלקי גיידו קורזטו נשא היום (חמישי) דברים בפרלמנט האיטלקי והודיע שארצו מתכוונת לשלוח ספינה שנייה במספר של הצי המקומי, כדי ללוות את כלי השייט של המשט הפרו-פלסטיני "סומוד", ששט כדי לשבור את המצור הימי על רצועת עזה.

התבטאות זאת מצטרפת לקריאה של ראש ממשלת ספרד אמש, פדרו סנצ'ז, שהודיע שישלח ספינה של חיל הים ללוות את המשט. יחד עם זאת, מאיטליה עלתה קריאה אחרת של ראש הממשלה ג'ורג'ה מלוני, לפרוק את הסיוע ההומניטרי בקפריסין, ומשם להעביר אותו לעזה באמצעות הפטריארכיה הלטינית של ירושלים.

בישראל נערכים להגעת עשרות כלי שיט לאזור

בישראל נערכים להגעת עשרות כלי שיט בשבוע הבא לאזור רצועת עזה, במסגרת משט "סומוד". במהדורת כאן חדשות פורסם אמש כי גורמי ביטחון בישראל אומרים שאחד הפעילים במשט הוא סייף אבו-קישק, אזרח ספרדי שמקושר ישירות לחמאס, וכי מטרת המשט היא פרובוקציה.

גורם ביטחוני הבהיר לכאן חדשות: "לא נאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי על רצועת עזה. לוחמי שייטת 13 וחיל הים נערכים להשתלט על כלי השייט במידה ויתקרבו לרצועת עזה". במשרד החוץ הוסיפו כי במידה ומשתתפי המשט מתכוונים להעביר לעזה סיוע, שיעשו זאת דרך נמל אשקלון.

משט "סומוד" יצא מוקדם יותר השבוע מברצלונה, כשעליו עשרות פעילים פרו פלסטינים - וביניהם פעילת האקלים השוודית גרטה תונברג - במטרה "לשבור את המצור הימי על רצועת עזה". שני המשטים הקודמים, "מדלין" ו"חנדלה", הסתיימו בהשתלטות של לוחמי שייטת 13 על הספינות.

ראש ממשלת ספרד אמר כי ישלח ספינה של חיל הים ללוות את משט "סומוד" לעזה, לאחר הטענות שכטב"ם תקף את אחת הספינות מול חופי יוון. "ממשלת ספרד דורשת לשמור על החוק הבין-לאומי ולכבד את זכותם של אזרחיה לשוט בים התיכון בתנאים בטוחים". סאנצ'ס הוסיף "מחר, תצא מקרטחנה ספינת סיור ימית, המצוידת בכל האמצעים הדרושים למקרה שיהיה צורך לסייע למשט או לבצע פעולת חילוץ".