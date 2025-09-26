14 מיליארד דולר: טראמפ חתם על מכירת טיקטוק בארצות הברית

הנשיא האמריקני העביר את השליטה באפליקציה לאנשי עסקים מקומיים. סגן הנשיא ואנס: "אמריקנים יוכלו להשתמש בטיקטוק בלי לדאוג לביטחון המידע שלהם"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם הלילה (חמישי) על צו נשיאותי לרכישת פעילות הרשת החברתית טיקטוק באמריקה בסכום של 14 מיליארד דולר. הנשיא אמר כי שוחח עם מקבילו הסיני שי ג'ינפינג על המהלך: "הוא נתן אור ירוק", והוסיף כי ניהול הרשת החברתית בארצות הברית תעבור לידי אנשים עסקים מקומיים.

טראמפ ציין כי אנשים העסקים כוללים את לארי אליסון מנהל חברת "אורקל", איל-המדיה רופרט מרדוק ומנכ"ל חברת "דל" מייקל דל. סגן הנשיא האמריקני, ג'יי.די ואנס אמר כי משמעות המהלך היא שאזרחים אמריקנים יוכלו להשתמש ברשת החברתית "בלי לדאוג לביטחון המידע שלהם".

בדצמבר 2024 פסק בית המשפט הפדרלי בארצות הברית כי פעילות הרשת החברתית צריכה להיעשות בידי חברה שאינה סינית עד ינואר 2025. זאת בעקבות חוק "הגנת הציבור מיישויות יריבות זרות" שעבר בבית הנבחרים האמריקני, שהוביל הלכה למעשה על איסור פעילות טיקטוק בארצות הברית כל עוד אינה בבעלות אמריקנית.

דו"ח של משרד ראשת המודיעין הלאומי של ארה"ב ממרץ 2024 קבע כי טיקטוק משרתת את זרוע התעמולה של ממשלת סין, כאשר היא כיוונה את פעילותה למועמדים לבית הנבחרים האמריקני במהלך מערכת הבחירות המקומית בשנת 2022.

עוד נטען נגד טיקטוק, כי השתמשה בכוח שלה על מנת להפיץ תעמולה פרו-פלסטינית אחרי טבח 7 באוקטובר. החברה הכחישה את הטענות בפגישות עם אנשי עסקים ומשפיענים יהודים בשנה שעברה, אולם מחוקקים רבים אמרו כי אחת הסיבות לאיסור טיקטוק היא שינוי דעת הקהל האמריקני הצעיר על ישראל.

מאז חתם הנשיא טראמפ על כמה הארכות עד אשר תושג עסקה שתאפשר את המשך פעילות הרשת החברתית בארצות הברית.