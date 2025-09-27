תחקיר: רוסיה מתכננת חבלה בכבלים התת-ימיים של אירופה

על פי דיווח ב"פייננשל טיימס" ספינת מודיעין רוסית בשם יאנטר פעלה במים האירופיים ואספה נתונים על כבלים תת-ימיים החיוניים לאינטרנט, אספקת אנרגיה ותקשורת צבאית של נאט"ו

רוסיה מתכננת בסתר פעולות חבלה סביב האיים הבריטיים, וחוקרת את התקשורת התת-ימית שמחברת בינם לבין אירופה, כך דווח היום (שבת) בכתבת תחקיר של הפייננשל טיימס. הדבר מאיים על האינטרנט, אספקת האנרגיה והתקשורת הצבאית של אירופה. והכל קורה כאשר מוסקבה בוחנת את תגובות נאט"ו להתגרויות האחרונות של מטוסיה ורחפניה במרחב האווירי בגבולותיה המזרחיים של אירופה. הדברים גורמים לדאגה גוברת בקרב גורמי ביטחון והגנה אירופיים.

על פי הדיווח ספינת מודיעין רוסית בשם יאנטר פעלה במים האירופיים במשך שלושה חודשים, ואספה נתונים על כבלים תת-ימיים החיוניים לאינטרנט, אספקת אנרגיה ותקשורת צבאית של נאט"ו. הספינה הקיפה את נורבגיה, עברה דרך תעלת למאנש, נכנסה לים האירי, ונעה לכיוון תעלת סואץ, כשהיא מתחזה לכלי שיט אזרחי. "יאנטר הוא הכלי שרוסיה משתמשת בו כדי לשמור אותנו ערים", אמר מפקד בכיר בנאט"ו מוקדם יותר השנה. "היא עוקבת אחר קווי כבלים וצינורות, ועוצרת. אנחנו עוקבים אחריה מקרוב מאוד".

יאנטר מצוידת במכשירים המסוגלים ליירט נתונים מכבלים ולהניח חומרי נפץ. צוותה מיומן מאוד, הכולל קצינים בעלי ניסיון בשירות צוללות. ההנחה היא כי נשיא רוסיה פוטין מכין פעולות חבלה אקטיבית, יוצר מפות של מסלולים ומתקין משואות ניווט תת-ימיות.

התחקיר של הפייננשל טיימס, שכלל ראיונות עם יותר מתריסר קציני חיל הים לשעבר ונציגי צבא ממדינות נאט"ו, אנליסטים ימיים עצמאיים וקצין לשעבר מהצי הצפוני של רוסיה, חשף פרטים חדשים על יאנטר ופעולותיה החשאיות. באמצעות נתוני מכ"ם שנאספו על ידי לווייני סוכנות החלל האירופית, הצליח הפייננשל טיימס לאתר את ספינת הריגול מרחפת מעל כבלים קריטיים באמצע הים האירי בנובמבר, בנקודה במסע שבה הספינה ניסתה להסתיר את פעילותה.

סימן ל"תוקפנות רוסית גוברת"

מוקדם יותר השנה, נוכחותה של יאנטר במים הבריטיים גררה הודעה פומבית נדירה מצד שר ההגנה הבריטי, ג'ון הילי, שתיאר את שיטוטה ליד תשתית קריטית בקרקעית הים כסימן ל"תוקפנות רוסית גוברת" בחזית זו. אבל מאחורי האזהרה הפומבית זו עמד דפוס פעילות רחב הרבה יותר: הערכות צבאיות שנחשפו על ידי ה"פייננשל טיימס" מראות כי יאנטר הייתה אחד מכמה כלי שיט ימיים רוסיים שהתכנסו במימי בריטניה במשך 13 חודשים של מעקב מתמשך סביב נקודות תשתית קריטיות החל מסתיו 2023.

גורמים מערביים מאמינים שהמטרה הסבירה ביותר של הרוסים היא פעילות חבלה, הנמצאת באזור האפור בין יחסי שלום לסכסוך מזוין. אך מפה מדויקת של חיבורי אינטרנט תת-ימיים, צינורות אנרגיה וכבלי תקשורת צבאיים תהיה גם הכנה חיונית לשדה הקרב ליום ראשון למלחמה רחבה, שתאפשר למוסקבה לשבש את אספקת החשמל והמידע של האירופים.

התחקיר מסביר כי קרקעית הים הפכה למטרה הולכת וגדלה ככל שהתלות העולמית בתשתיות תת-ימיות גדלה: 99 אחוז מהתקשורת הדיגיטלית של בריטניה מסופקת כיום באמצעות כבלי סיבים אופטיים תת-ימיים, וצינורות תת-ימיים נושאים שלושה רבעים מכלל אספקת הגז של המדינה. רגישים במיוחד הם הכבלים הנושאים נתונים עבור מערכת המעקב התת-ימית המשולבת - רשת צבאית משותפת של ארה"ב ובריטניה, העוקבת אחר תנועת צוללות האויב.