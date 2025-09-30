ספרד בצעד חריף: המדינה חוקרת חברות שמפרסמות מוצרים מהתנחלויות ביו"ש

ממשלת ספרד תחקור חברות אשר מפרסמות מוצרים ושירותים, שמקורם בהתנחלויות ישראליות בשטחים, כך דווח היום (שלישי) בטלוויזיה הספרדית. לפי הדיווח, צעד זה נעשה על ידי משרד הצרכנות, ומגיע כשבוע ימים אחרי אישור צו בספרד, האוסר קידום של מוצרים ושירותים מההתנחלויות במדינה, כדי להימנע ממצב שבו חברות נהנות מהכיבוש הישראלי בשטחי יהודה ושומרון.

ספרד מובילה קו תקיף ביותר נגד ישראל לאורך המלחמה בעזה, כשכבר בשנה שעברה הכירה במדינה פלסטינית ובחודשים האחרונים הודיעה על שורת צעדים נגד ישראל.

כאמור, מוקדם יותר החודש, הכריז ראש הממשלה הספרדי על על שורת סנקציות על ישראל בשל התמשכות המלחמה בעזה. בין היתר כוללים העיצומים אמברגו נשק מלא על ישראל, איסור כניסה למרחב האווירי ואיסור עגינה לכלים המובילים מיכליות דלק שמסייעות לצה"ל, הגדלת התקציב לאונר"א, איסור ייבוא סחורות מהתנחלויות ביהודה ושומרון ואיסור כניסה של "המעורבים באופן ישיר ברצח עם בעזה".

סנצ'ז אמר במסיבת עיתונאים לפני כשלושה שבועות: "לספרד אין פצצות אטום, נושאת מטוסים וגם לא אספקת נפט. אנחנו לבדנו לא נוכל לעצור את התוקפנות הישראלית, אבל זה לא אומר שנחדל מלנסות. העם היהודי סבל מדריפות ועוולות לאורך ההיסטוריה, ועל כן הוא זכאי למדינה משלו ולהרגיש בטוח", אמר סנצ'ז, והבהיר שמדינתו גינתה את הטרור של חמאס עוד מהיום הראשון למלחמה. "יחד עם זה", המשיך, "הגנה על אזרחים זה דבר אחד, והפצצה של בתי חולים והרעבת ילדים זה דבר אחר".

שר החוץ גדעון סער תקף את ההחלטה בחריפות והאשים את הממשלה הספרדית באנטישמיות. סער הודיע שבשיתוף עם שר המשפטים לוין הוחלט על החלת סנקציות אישיות על שתי בכירות בממשלת ספרד, שלא יורשו להיכנס לישראל וינותק איתן קשר. אחרי ההאשמות מצד סער החליט מקבילו הספרדי להחזיר את שגרירת המדינה בישראל לספרד להתייעצויות. על פי דיווחים, הצעד ננקט בשל "האשמות מכפישות" של ממשלת נתניהו ובשל הצעדים הישראליים נגד השרות הספרדיות.