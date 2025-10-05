הלחץ על חמאס

חשש בקרב המתווכות מפני "שיבושים ברגע האחרון" - והערבויות של ממשל טראמפ

חשש בקרב המתווכות מפני "שיבושים" - והערבויות של טראמפ
דיפלומטי ערבי המעורה במגעים אמר לכאן חדשות כי ישנו חשש מצד המתווכות שהדברים ישתבשו ברגע האחרון, בדומה לפעמים קודמות. עוד נאמר כי עסקה חלקית לא על הפרק. אם יאלצו להגיע לכך - זה יעבור את אישור טראמפ
הפגנות למען החטופים, ספטמבר 2025
הפגנות למען החטופים, ספטמבר 2025 צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90

דיפלומטי ערבי המעורה במגעים אמר לכאן חדשות שההתרשמות של קטר היא שהנהגת חמאס חו"ל מגיעה לשיחות עם רצינות בכל הקשור לשחרור החטופים בהתאם לתוכנית טראמפ ועל כן יש אופטימיות, אבל היא זהירה כיוון שיש חשש שבדומה לפעמים הקודמות, הדברים ישתבשו ברגע האחרון. כך פורסם הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

בהקשר הזה, אותו דיפלומט אמר שכרגע עסקה חלקית לשחרור החטופים לא על הפרק וכדי שהיא תהיה על הפרק, אם המשא ומתן יסתבך, זה יצטרך לעבור את האישור של ממשל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

הקטרים, כך לפי אותו דיפלומט ערבי, העבירו לחמאס ערבויות רציניות מהצוות של טראמפ לפיו שחרור כל החטופים הוא מבחינת הנשיא סוף המלחמה ושטראמפ לא יאפשר לישראל לחזור ללחימה. 

עוד פורסם במהדורת כאן חדשות, מפי מקורות פלסטינים המעורים במשא ומתן לעסקה לשחרור חטופים, כי חמאס הציב בראש סדר העדיפויות שלו את עומק הנסיגה של צה"ל מרצועת עזה ואת לוחות הזמנים שלה.

לדברי המקורות, טרם הגעתו לשיחות במצרים ערך ארגון הטרור ישיבות הכנה אינטנסיביות כדי למפות את כל סלעי המחלוקת הקשים בין הצדדים, ואף הגדיל לעשות ודירג את המחלוקות מהקריטיות ביותר עד לאלה החשובות לו פחות.

סוגיית הנסיגה מטרידה את הנהגת חמאס יותר משאר הסוגיות האסטרטגיות וארוכות הטווח, כמו פירוז רצועת עזה מנשק.

