פיתחו מסגרות מטאל-אורגניות: אלה הזוכים בפרס נובל בכימיה לשנת 2025

ועדת פרס הנובל הכריזה היום (רביעי) על הזוכים בתחום הכימיה לשנת 2025. הפרס יוענק לעומאר יאגי חוקר ממוצא פלסטיני מארה"ב, ריצ'רד רובסון מאוסטרליה וסוסומו קיטגווה מיפן. הפרס ניתן להם על פיתוח מסגרות מטאל-אורגניות, השלושה פיתחו סוג חדש של ארכיטקטורה מולקולרית, כאשר כל אחד מהזוכים תרם לנושא בדרכו ובמחקריו לאורך עשרות השנים האחרונות.

אתמול הוכרזו הזוכים בפרס נובל בפיזיקה - ג'ון קלארק, מישל דבורט וג'ון מרטינס, שלושתם מארצות הברית, על התקדמות בפיזיקה קוונטית. זכייתם - בגין "גילוי של מינהור מיקרוסקופי במינהור מכני וקווטיזציה אנרגטית במעגל חשמלי". עוד הסבירה הוועדה כי הגילוי אליו הגיעו נוגע ליכולת של חלקיקים לעבור בין חלקיקים אחרים. לדוגמה, אנרגיה שחוצה קיר ולא משתקפת אחורה.

שלשום הוכרז כי פרס נובל ברפואה יוענק לשלושה חוקרים שגילו את מנגנון הסבילות החיסונית ההיקפית. המנגנון המדובר מונע מתאי T של מערכת החיסון לתקוף את תאי הגוף, כפי שקורה במחלות אוטו-אימוניות. הפרס יחולק שווה בשווה בין מרי אי. ברונקוב מהמכון לביולוגיה של מערכות בסיאטל שבארצות הברית, פרד רמסדל מחברת "סונומה" בקליפורניה ושימון סקגוצ'י מאוניברסיטת אוסקה ביפן.

מחר יוכרזו הזוכים בפרס נובל בספרות וביום שישי יוכרז הזוכה בפרס נובל לשלום. שבוע ההכרזה על הזוכים בפרס יגיע לסיומו ביום שני הבא, עם ההכרזה על הזוכה בתחום הכלכלה. טקס הענקת פרסי נובל יתקיים בסטוקהולם ב-10 בדצמבר, יום השנה למותו של אלפרד נובל.