תלונה להאג נגד ראש ממשלת איטליה: "שותפה לרצח העם בעזה"
בריאיון לתקשורת המקומית, הודיעה ראש הממשלה כי דיווחו עליה ועל שני שרים נוספים בממשלתה לבית הדין הפלילי בהאג - בטענה שהיו שותפים ל"פשעי המלחמה" שישראל ביצעה בעזה
ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, אמרה הבוקר (רביעי) בריאיון לטלוויזיה האיטלקית, שדיווחו עליה, ועל שני שרים נוספים, לבית הדין הפלילי הבין לאומי בהאג, בטענה שהיו שותפים ל"פשעי המלחמה" שישראל ביצעה בעזה.

מלוני, בניגוד למנהיגים רבים באירופה, לא תמכה באופן גורף בהכרה במדינה פלסטינית. ביולי האחרון הצהירה כי הכרה ב"פלסטין", לפני שהוקמה מדינה פלסטינית, "תוביל לתוצאה הפוכה מהמטרה". כלומר לטענתה ההכרה תגרום לתחושה שהסכסוך נפתר, כשלא כך הדבר.

עם זאת, לאחרונה הצטרפה לקריאות מצד מדינות נוספות באירופה בנאומה מעל בימת האו"ם, והכריזה כי תתמוך בחלק מהסנקציות של האיחוד האירופי.

מלוני בנאומה באו"ם מתחה ביקורת קשה על ישראל על "חריגה מגבולות עקרון המידתיות" בתגובתה לחמאס, ובסופו של דבר "הפרה של נורמות הומניטריות וגרימת טבח בקרב אזרחים".

