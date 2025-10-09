פוטין: ישראל ביקשה מאיתנו להעביר מסרי הרגעה לאיראן

נשיא רוסיה צוטט בסוכנות טאס כאומר: "מקבלים איתותים מההנהגה הישראלית עם בקשה להעביר לידידנו האיראנים מסר לפיו פניה של ישראל להסדרה תוך העדר עניין בכל סוג של עימות"

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר היום (חמישי) כי התבקש להעביר מסר מישראל לאיראן, לפיו ירושלים אינה מעוניינת בהסלמה. פוטין, המבקר בטג'יקיסטן, צוטט בסוכנות טאס כאומר: "אנו ממשיכים במגעים עם ישראל ומקבלים איתותים מההנהגה הישראלית עם בקשה להעביר לידידנו האיראנים מסר לפיו פניה של ישראל להסדרה תוך העדר עניין בכל סוג של עימות".

פוטין, על פי הודעת הקרמלין, שוחח ביום שני האחרון (ערב החג) עם ראש הממשלה נתניהו.

יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן טען ביום רביעי האחרון בריאיון לכאן רשת ב': "יש לנו ודאות שגם בלי קשר למשא ומתן, האיראנים נחושים לנקום. כל מה שהם כרגע עושים זה לנקום במדינת ישראל". ליברמן ציין סדרה של ראיות ותחקירים המבוססים על צילומי לוויין, החלטת מדינות אירופה להחזיר סנקציות, והעברת מתדלקי מטוסים אמריקניים לכיוון הבסיס בקטר.

גורם ביטחוני בכיר הגיב בחריפות על דבריו: "ליברמן משייט בחלל כעב"ם שהופרד מחללית האם, מנותק כל קשר ומידע, ופולט להג חסר שליטה. הניסיון שלו להפחיד את הציבור בישראל בנושא איראן כדי לקבל תשומת לב, במסגרת מאבק ההתבלטות בין ראשי האופוזיציה, מעורר רחמים ודאגה כאחד". ליברמן הגיב בחשבון הטוויטר שלו: "אם חללית האם הייתה מקשיבה ל'עב"ם' - לא היינו מקבלים את טבח 7 באוקטובר".