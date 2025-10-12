עיתון איראני שמזוהה עם המשטר: "7 באוקטובר - טעות אסטרטגית קשה"

העיתון "ג׳ומהורי אסלאמי", המזוהה עם משטר האייתוללות, פרסם ניתוח חריג על מתקפת הפתע של חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר - וכינה אותה כ"טעות חמורה שהובילה לשורת אסונות". בין הסיבות: אובדן השפעתן של בעלות בריתה של טהרן - בהן חיזבאללה, סוריה של אסד והחות'ים בתימן

העיתון האיראני "ג׳ומהורי אסלאמי", המזוהה עם משטר האייתוללות ויוצא לאור תחת פיקוח נציגו של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, פרסם הבוקר (ראשון) ניתוח חריג שבו תיאר את מתקפת חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר כ"טעות אסטרטגית חמורה שהובילה לשורה של אסונות בעולם המוסלמי".

במאמר נכתב כי "על אף שהסכם הפסקת האש בעזה שנחתם לאחרונה מביאים הקלה אנושית - המלחמה גרמה לחורבן עצום ברצועת עזה, למותם של עשרות אלפים ולפגיעה אנושה בציר ההתנגדות האיראני".

המאמר טוען כי המערכה בת השנתיים גרמה ל"אובדן השפעתן של בעלות בריתה של טהרן" - עם חיסולו של מזכ"ל חיזבאללה לשעבר חסן נסראללה בלבנון, נפלית משטרו של בשאר אל-אסד בסוריה, והפסדים כבדים לחות’ים בתימן.

גם איראן, כך נכתב, ספגה מאות הרוגים ובהם מדענים וקצינים. "על אף שישראל לא השיגה את יעדיה הצבאיים", נכתב, העיתון מזהיר כי היא "מנסה לממשם כעת באמצעות ההסכם". לסיכום, נכתב כי “אין מנצח במלחמת עזה - כל הצדדים, ובייחוד העולם המוסלמי, יצאו ממנה מפסידים”.

לפני כשבועיים, מועצת הביטחון של האו"ם הצביעה בעד הטלה מחדש של הסנקציות על איראן. ההצבעה נבעה מהכרזתן של בריטניה צרפת וגרמניה על הפעלת מנגנון ה"סנאפבק" וחידוש את עיצומי מועצת הביטחון נגד תוכנית הגרעין האיראנית.

זאת, בשל אי עמידתה של הרפובליקה האסלאמית בהתחייבויותיה מהסכם הגרעין שנחתם ב-2015 עם המעצמות. בעקבות חידוש הסנקציות, איראן החזירה את שגריריה בגרמניה, בריטניה וצרפת לשם התייעצות.

באיראן הגיבו בחריפות על החלטת מועצת הביטחון של האו"ם. שר החוץ של איראן, עראקצ'י, קרא לנשיאה התורנית של מועצת הביטחון לקבוע שההחלטה אינה חוקית. לדבריו, "ארצות הברית בגדה בדיפלומטיה, אך שלוש המעצמות האירופיות קברו אותה, וארבע המדינות"נושאות באחריות המלאה להשלכות החמורות של ההחלטה".

עם זאת, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר כי אין בכוונת טהרן לעזוב את האמנה לאי-הפצת נשק גרעיני. הוא הוסיף: "אנו מוכנים לנהוג בשקיפות בכל הנוגע לאורניום המועשר שלנו".