החברה הישראלית שהתבקשה לאתר את שודדי הלובר

חברת המודיעין הישראלית CGI Group נשכרה לסייע בלכידת שודדי הלובר, כך דיווח היום (שני) הבילד הגרמני. החברה שסייעה בזמנו לתפוס את מבצעי שוד התכשיטים הגדול בדרזדן - תנסה כעת לאתר גם את הפורצים מפריז.

צביקה נווה, מנכ"ל קבוצת CGI, אמר ל-BILD: "בדרך כלל איננו מגיב על לקוחותינו או על פעילותנו בישראל או בחו"ל בתקשורת. במקרה זה, לעומת זאת, התבקשנו באופן חריג על ידי מוזיאון הלובר לסייע בזיהוי המעורבים בשוד ובהשבת אוצרות האמנות שנגנבו.

שמה של חברת האבטחה הוזכר גם בפרשת חטיפת ילדי יורשת המיליונים כריסטינה בלוק. סוכן גרמני לשעבר טען במכתב לרשויות הגרמניות בתחילת 2025 כי ראש השב"כ לשעבר ונשיא CGI, ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי, בן ה-81, הוא שהרכיב את הצוות שחטף את ילדי בלוק. פרי הכחיש זאת ו-CGI הגישה תביעת דיבה נגד הסוכן הגרמני ורנר מאוס.





בסוף חודש אוגוסט, עלה לראשונה שמו של ראש שב"כ לשעבר יעקב פרי, במשפט המתנהל בעיר המבורג בגרמניה כנגד מסעדנית עשירה הנאשמת בחטיפת ילדיה מידי בעלה לשעבר במהלך סכסוך חזקה על ילדיהם המשותפים. כעת מתברר כי באחד מהמסמכים שצורפו לתיק נטען כי פרי שכר שמונה ישראלים כדי לבצע את מבצע החטיפה.

צביקה נווה, מנכ"ל חברת CGI Group לייעוץ ביטחוני, הכחיש כל מעורבות בחטיפת ילדיה של כריסטינה בלוק. "אין לנו שום קשר לסיפור הזה, אפילו לא שמץ. אין לי מושג איך שמה של קבוצת CGI השתרבב בזה", אמר בתגובה לפניית הדר שפיגל.

כריסטינה בלוק עומדת לדין מאז אמצע יולי באשמות הכוללות חטיפת קטינים וכליאת שווא. היא נאשמת בהזמנת חטיפת ילדיה אך כופרת בכל ההאשמות. שישה אנשים נוספים הואשמו לצדה, כולל בן זוגה הנוכחי, פרשן ספורט לשעבר בשם גרהרד דלינג, ועמם ישראלי שזוהה בשם טל שוהם שהודה כי ביצע את החטיפה, אבל טען כי היה משוכנע שהוא בעצם מציל את הילדים, למען אמם.

לאחרונה עורך דינו של בעלה לשעבר של בלוק שאל בבית המשפט האם כריסטינה בלוק הייתה מודעת לכך ששבעה מיליון יורו שולמו לכאורה לקבוצת CGI עבור החטיפה. הוא גם הזכיר בדיון את נשיא החברה יעקב פרי. הרקע לכך הוא ככל הנראה מכתב של סוכן הביון הגרמני לשעבר ורנר מאוס שצורף לתיק, בו טען מאוס כי פרי הזמין שמונה ישראלים לבצע את החטיפה.

אם בלוק תורשע, היא צפויה לעונש של עד 10 שנות מאסר. בפרשה הוזכרו שני ישראלים נוספים, שהספיקו לצאת מגרמניה לפני מעצר. הם זוהו כדוד רם ברקאי וקרן טננבאום. החטיפה התרחשה בערב השנה החדשה 2023/2024. הישראלים הפילו לכאורה את אבי הילדים, לפני שגררו את בנו ובתו ליער, חצו נחל והכניסו אותם למכונית. פיהם של הילדים נאטמו עם סרט דביק ואחד מהם נקשר. לכאורה איימו עליהם: "תהיו בשקט, אחרת נהרוג אתכם".