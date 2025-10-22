אחרי השוד הנועז: הלובר בפריז נפתח למבקרים

מוזיאון הלובר בפריז נפתח היום (רביעי) מחדש, שלושה ימים לאחר השוד במוזיאון המפורסם בעולם. בשוד נגנבו תכשיטים בשווי של כ-88 מיליון אירו, מה שהוביל לסגירה הזמנית של המוזיאון הגדול בעולם. עד כה לא נמצא זכר לתכשיטים.

בעוד שהמוזיאון נפתח בשעה 9:00 בבוקר שעת הפתיחה הרגילה שלו, גלריית אפולו, שם התרחשה הפריצה, נותרה סגורה לעת עתה, כך על פי דיווח בערוץ France Info.

בתחילת השבוע פרצו שלושה שודדים רעולי פנים למוזיאון וגנבו תשעה תכשיטים מאוסף נפוליאון - בהם כתר, שרשרת וסיכת בגד. לפי דיווחים בצרפת, השוד ארך כשבע דקות בלבד, במהלכו השודדים פרצו לגלריית אפולו בצד נהר הסיין של המוזיאון, שם שמורים תכשיטי הכתר של צרפת.

השודדים נעזרו במנוף, שברו את החלונות, השתמשו במסורי שרשרת קטנים - ולאחר מכן נמלטו על קטנועים. ב"לה פריזיאן" דווח כי אחד התכשיטים אותר מחוץ ללובר כשהוא שבור. מקור בתוך המוזיאון אמר כי היהלום הגדול ביותר באוסף, יהלום העוצר השוקל כ-140 קראט - לא נגנב.

הפעם היא לא הייתה יעד השוד. ציור המונה ליזה במויזאון הלובר. קרדיט: רויטרס

השוד התרחש כשהמוני מבקרים נכחו בשעת הבוקר העמוסה במוזיאון, המהווה אחד ממוקדי התיירות המרכזיים בפריז. מתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות, ניתן לראות את אנשי האבטחה והמבקרים המבוהלים נעולים בתוך המוזיאון, רגעים לאחר השוד.