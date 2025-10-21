היסטוריה בצרפת: הנשיא לשעבר ניקולא סרקוזי נכנס לכלא

נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי החל היום (שלישי) לרצות את עונשו בכלא, בעקבות הרשעתו במסגרת פרשת מימון קמפיין הבחירות לנשיאות ב-2007. סרקוזי, שכיהן כנשיא בין השנים 2007-2012, הפך למנהיג הראשון באיחוד האירופי שמרצה עונש מאסר.

סרקוזי הורשע בחודש שעבר בניסיון של סביבתו לגייס כספים לקמפיין הבחירות לנשיאות ב-2007, בתקופת שלטונו של שליט לוב דאז מועמר קדאפי. בית המשפט בצרפת גזר עליו חמש שנות מאסר בפועל. סרקוזי מצידו הכחיש את ההאשמות, טען ל"רדיפה פוליטית" והגיש ערעור על החלטת השופטים - שנדחה. סנגורו מסר לאחר תחילת ריצוי העונש: "הוגשה בקשה לשחרורו, הוא 'יכתוב על זמנו בכלא'".

כשהוא מלווה ברעייתו קרלה ברוני: סרקוזי בדרך לכלא הבוקר

בדרך לכלא: נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי עם רעייתו קרלה ברוני בדרכו לכלא לה-סאנטה שבפריז, שם ירצה את עונשו בתיק קמפיין הבחירות לנשיאות ב-2007 במימון שליט לוב קדאפי@RamEliBrandts (צילום: AP) pic.twitter.com/ZOOCPDXtxi — כאן חדשות (@kann_news) October 21, 2025

סרקוזי כבר הורשע בעבר בשני תיקים אחרים, וגם בהם ערער על פסיקות בית המשפט. לצד הרשעתו הנוכחית, זוכה סרקוזי מאישומים אחרים לרבות "שחיתות פסיבית" ומימון לא-חוקי של קמפיין הבחירות.

בפוסט ששיתף לאחרונה ברשת X כתב סרקוזי כי ימשיך להיאבק "בשערורייה המשפטית נגדו". הוא טען כי הוא אזרח חף מפשע, וכי התיק נגדו מבוסס על מסמך בודד שהוכח ככוזב: "אני לא כאן כדי להתלונן. הקול שלי נשמע. אין לי סיבה להתלונן, כי אשתי וילדיי עומדים לצידי, ויש אינספור חברים. אבל אני מרגיש צער רב עבור צרפת, שמוצאת עצמה מושפלת על ידי ביטוי נקמה שהגיעה לרמה חסרת תקדים של שנאה. אין לי ספק שהאמת תצא לאור".