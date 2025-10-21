היסטוריה בצרפת: הנשיא לשעבר ניקולא סרקוזי נכנס לכלא

היסטוריה בצרפת: הנשיא לשעבר ניקולא סרקוזי נכנס לכלא
ניקולא סרקוזי, שנידון ל-5 שנות מאסר, הגיע לכלא "לה-סנטה" בפריז כשהוא מלווה באשתו קרלה ברוני - והפך לראש המדינה הראשון באיחוד האירופי שנכנס לכלא • סרקוזי הורשע בניסיון גיוס כספים משליט לוב קדאפי לטובת קמפיין הבחירות לנשיאות ב-2007
מחבר רם ברנדס וישי בר יוסף
  • רם ברנדס וישי בר יוסף
Getting your Trinity Audio player ready...
ניקולא סרקוזי וקרלה ברוני בדרך לכלא "לה סנטה"
ניקולא סרקוזי וקרלה ברוני בדרך לכלא "לה סנטה" צילום: AP

נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי החל היום (שלישי) לרצות את עונשו בכלא, בעקבות הרשעתו במסגרת פרשת מימון קמפיין הבחירות לנשיאות ב-2007. סרקוזי, שכיהן כנשיא בין השנים 2007-2012, הפך למנהיג הראשון באיחוד האירופי שמרצה עונש מאסר.

סרקוזי הורשע בחודש שעבר בניסיון של סביבתו לגייס כספים לקמפיין הבחירות לנשיאות ב-2007, בתקופת שלטונו של שליט לוב דאז מועמר קדאפי. בית המשפט בצרפת גזר עליו חמש שנות מאסר בפועל. סרקוזי מצידו הכחיש את ההאשמות, טען ל"רדיפה פוליטית" והגיש ערעור על החלטת השופטים - שנדחה. סנגורו מסר לאחר תחילת ריצוי העונש: "הוגשה בקשה לשחרורו, הוא 'יכתוב על זמנו בכלא'".

כשהוא מלווה ברעייתו קרלה ברוני: סרקוזי בדרך לכלא הבוקר

סרקוזי כבר הורשע בעבר בשני תיקים אחרים, וגם בהם ערער על פסיקות בית המשפט. לצד הרשעתו הנוכחית, זוכה סרקוזי מאישומים אחרים לרבות "שחיתות פסיבית" ומימון לא-חוקי של קמפיין הבחירות.

בפוסט ששיתף לאחרונה ברשת X כתב סרקוזי כי ימשיך להיאבק "בשערורייה המשפטית נגדו". הוא טען כי הוא אזרח חף מפשע, וכי התיק נגדו מבוסס על מסמך בודד שהוכח ככוזב: "אני לא כאן כדי להתלונן. הקול שלי נשמע. אין לי סיבה להתלונן, כי אשתי וילדיי עומדים לצידי, ויש אינספור חברים. אבל אני מרגיש צער רב עבור צרפת, שמוצאת עצמה מושפלת על ידי ביטוי נקמה שהגיעה לרמה חסרת תקדים של שנאה. אין לי ספק שהאמת תצא לאור".

עוד בנושא

אשת הנשיא מקרון תצטרך להוכיח בבית המשפט שהיא אישה

בגלל תביעת דיבה: אשת הנשיא מקרון תצטרך להוכיח בבית המשפט שהיא אישה

ז'ראר דפרדייה בבית המשפט בפריז, בחודש מרץ

השחקן ז’ראר דפרדייה יועמד לדין פלילי באשמת אונס

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • אחרי שכבשה את האירוויזיון - יובל רפאל חוזרת עם מופע בכורה
    אחרי שכבשה את האירוויזיון: יובל רפאל באלבום חדש
  • "הריח לא עוזב אותך": המילואימניקים שעסקו בזיהוי חללי 7 באוקטובר מדברים
    "הריח לא עוזב": האנשים שעסקו בזיהוי חללי 7.10 מדברים
  • משאיות סיוע נכנסו לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום
    אם חשבתם שפה יקר: כמה עולה אייפון 17 בעזה?
  • רייצ'ל זגלר בגאלת מוזיאון האקדמיה לקולנוע בלוס אנג'לס, בסוף השבוע
    בהצלחה לקאסט: זה התפקיד הבא של רייצ'ל זגלר
  • עיניים צופות
    גילוי חדש: האם אפשר למדוד זיכרון דרך תנועת העיניים?

אולי יעניין אותך