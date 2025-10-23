טראמפ ביטל את הפסגה עם פוטין בבודפשט; ארה"ב הטילה עיצומים על נפט רוסי

הנשיא האמריקני הביע תקווה כי העיצומים "יגרמו לנשיא פוטין לנהוג בהיגיון". טראמפ גם הביע תקווה כי הסכם סחר עם סין יסייע להשיב את הנשיא הרוסי לשולחן המו"מ

טראמפ ביטל את הפסגה עם פוטין: "לא הרגיש לי נכון"

נשיא ארצות הברית טראמפ ביטל את פגישתו עם נשיא רוסיה פוטין בבודפשט, כך אמר הלילה (חמישי) בשיחה עם כתבים בבית הלבן. "זה לא הרגיש נכון, אז ביטלתי", אמר הנשיא.

הלילה הטילה ארצות הברית שורת סנקציות על חברות הנפט הגדולות ברוסיה והאשימו את מוסקווה בחוסר מחויבות לקדם את סיום המלחמה באוקראינה. הנשיא התייחס לעיצומים ואמר כי הוא "מקווה שהם יגרמו לנשיא פוטין לנהוג בהיגיון" והוסיף כי הוא מקווה שהעיצומים לא יאריכו ימים.

"הנשיא פוטין ציין רגיעה גרעינית, ואני בסדר עם זה", אמר טראמפ, זאת למרות הניסוי הגרעיני שנערך אמש ברוסיה בפיקוחו הישיר של פוטין. לדבריו, "הנשיא פוטין נכון עתה לשאת ולתת לגבי אוקראינה".

טראמפ: "המזרח התיכון היה אמור להיות קשה יותר מרוסיה-אוקראינה"

הנשיא טראמפ הוסיף כי צפויה לו פגישה עם נשיא סין שי בקוריאה הדרומית, במהלכה הוא מקווה להגיע להסכם סחר בין המעצמות. לדבריו, הוא מאמין שלעסקה זו עשוייה להיות השפעה ישירה על פוטין. "אני חושב שאדבר עם הנשיא שי לגבי הנפט הרוסי וסיום המלחמה באוקראינה. יכולה להיות לו השפעה גדולה על הנשיא פוטין".

הנשיא טען כי "דברים מתנהלים היטב בעניין אוקראינה ורוסיה", והוסיף שסיום המלחמה מורכב יותר מאשר ההגעה להסכם בין ישראל לחמאס: "חשבנו שזה יהיה קל יותר, וזה הסתבר להיות קשוח יותר מהמזרח התיכון – והמזרח התיכון אמור היה להיות הקשוח יותר! ואת הפאזל הזה כבר פתרנו. גם את זה נפתור".

מלחמת הצללים של פוטין

בהמשך הלילה, טראמפ הכחיש נמרצות דיווח מה"וול-סטריט ג'ורנל" לפיו ניתן אישור אמריקני לאוקראינה לתקוף במעמקי רוסיה. בציוץ ברשת החברתית שלו Truth, טראמפ כינה את הדיווח "פייק ניוז" וטען: "לארצות הברית אין שום כל קשר עם הטילים הללו". זאת, בתוך שהנשיא מסרב להעביר לאוקראינה טילי שיוט מסוג "טמוהוק", למורת רוחה של קייב. בתוך כך, משרד הביטחון הרוסי טען כי יורטו 139 כטב"מים אוקראיניים במהלך הלילה.