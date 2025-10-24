"שותפים ברצח עם": חקירה נגד קונצרן ספרדי שסחר עם ישראל

בכירים בקונצרן פלדה ספרדי חשודים בייצוא חומר גלם לתעשיית הנשק הישראלי, חרף אמברגו הנשק. החקירה במסגרת הפרשה, שהותרה לפרסום היום, החלה בעקבות תלונה שהגישה הקהילה הפלסטינית בקטלוניה
מחבר דב גיל-הר
אלביט מערכות
אלביט מערכות צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

רשויות החוק בספרד פתחו בחקירה נגד מנהלים בכירים בחברה לייצור פלדה, בחשד שסיפקו לישראל את המתכת כדי שתשמש לייצור כלי נשק כחול לבן.

במסגרת הפרשה, שנחשפה הבוקר בתקשורת הספרדית לאחר שהוסר צו איסור הפרסום, נחקרו נשיא ענק הפלדה הספרדי "סידנור", חוסה אנטוניו חיינאגה גומז ושני מנהלים נוספים, בגין "הברחה ושיתוף פעולה בפשע נגד האנושות רצח עם", לאחר שמכרו פלדה ליצרנית הנשק הישראלית תע"ש מערכות, חברת בת של אלביט.

פרנסיסקו דה חורחה, שופט חוקר שמונה לעסוק בפרשה, סבור כי בכירי קונצרן הפלדה פעלו בידיעה מלאה שהחומר ישמש לייצור נשק, למרות החוק האוסר ייצוא נשק ומרכיביו לישראל. השופט ציין כי מכירת הפלדה בוצעה ללא בקשה לאישור ממשלתי מתאים וללא רישום, כנדרש בחוק החדש. ההליך נפתח בעקבות תלונה של הקהילה הפלסטינית בקטלוניה, והחשודים זומנו להעיד בפני שופט ב-12 בנובמבר.

הפרלמנט הספרדי אישר מוקדם יותר החודש צו המטיל אמברגו נשק על ישראל, לאחר שראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הכריז בשבועות שקדמו לכך על צעדים "לעצירת רצח העם בעזה ותמיכה באוכלוסייה הפלסטינית". במסגרת האמברגו נאסרת מכירה וגם קניית נשק מישראל.

בתחילת ספטמבר אישרה ממשלת ספרד שורת צעדים נוספים נגד ישראל, לצד אמברגו נשק, בהם: איסור כניסה למרחב האווירי ואיסור עגינה לכלים המובילים מיכליות דלק שמסייעות לצה"ל, הגדלת התקציב לאונר"א, איסור ייבוא סחורות מהתנחלויות ביהודה ושומרון ואיסור כניסה של "המעורבים באופן ישיר ברצח עם בעזה".

