אירוע דקירה המוני ברכבת בבריטניה, 10 בני אדם נפצעו

אירוע דקירה המוני ברכבת בבריטניה, 10 בני אדם נפצעו
שני חשודים החלו לדקור נוסעים ברכבת בקו ברכבת בקו דונקסטר-לונדון. החשודים הינם אזרחים בריטיים, המניע למעשים טרם הובהר. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר: "אירוע מזעזע ומדאיג"
מחבר דם ברנדס
Getting your Trinity Audio player ready...
אירוע דקירה המוני ברכבת בבריטניה
אירוע דקירה המוני ברכבת בבריטניה צילום: מסך

עשרה בני אדם נפצעו הבוקר (ראשון) באירוע דקירה המוני שבוצע ברכבת בקו דונקסטר-לונדון, שעה שהרכבת עצרה בתחנת הנטינגדון במחוז קיימברידג'שייר בצפון-מזרח אנגליה. מצבם של שניים מוגדר אנוש.

המשטרה הבריטית הודיעה כי שני חשודים בעלי אזרחות בריטית, נעצרו בזירה – אחד מהם נוטרל באמצעות טייזר. כוחות משטרה מתוגברים, בצירוף יחידת הלחימה בטרור, חוקרים את האירוע. לפי שעה האירוע אינו מוגדר כאירוע טרור אלא כניסיון רצח. 

החשודים, גבר בריטי בן 32 יליד בריטניה, ואזרח בריטי בן 35 ממוצא קריבי, נעצרו ומוחזקים בתחנות נפרדות. מהמשטרה נמסר כי המעצרים בוצעו 8 דקות לאחר האירוע.

לפי עדי ראייה, הנוסעים ברכבת נמלטו בבהלה, חלקם מדממים וכמה מהם הסתתרו בשירותים כשהם נועלים עצמם מחשש לחייהם. כוחות החירום הוזעקו למקום והעניקו טיפול ראשוני לפצועים, שחלקם התמוטטו ברציפים. המתחם נסגר לתנועת רכבות, ותנועת הרכבות במזרח אנגליה משובשת – נוסעים הועברו לאוטובוסים והאזור נחסם לחלוטין.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, גינה את האירוע וכינה אותו "מזעזע ומדאיג", ושרת הפנים ביקשה מהציבור להימנע מהשערות ולהתעדכן במידע רשמי בלבד עד להשלמת הבדיקות.

במשטרה הדגישו כי למרות סיוע החוקרים מהיחידה ללחימה בטרור, כל כיווני החקירה עדיין נבדקים; זהות החשודים והפצועים טרם פורסמה, אך המשטרה קוראת לעדים ולמי שמחזיק בתיעוד משלבי האירוע לפנות מיד לרשויות. המשטרה מבקשת מהציבור באזור לגלות סבלנות, לשתף פעולה, ולהישמע להוראות – ולהתעדכן דרך הערוצים הרשמיים בלבד.

עוד בנושא

אוהדי מכבי תל אביב

האיסור על כניסת אוהדי מכבי למשחק בבירמינגהם נותר על כנו

"נכרות לך את הראש": פרו פלסטינים התפרצו להרצאה של פרופסור ישראלי בלונדון

תגיות |
בחירת העורכת
  • הגוסטינג החות'י
    חות'ים, היית'ם? או שחלמת'י
  • מבצע כדורגל
    שער הניצחון: אחרי שאביו נפל, איתן מגשים את חלומם המשותף
  • מיה מק'קנה-ברוס, סירשה רונן, אנה סוואי ואיימי לו ווד
    השחקניות שיגלמו את בנות הזוג של "הביטלס" נחשפות
  • שיעור מוזיקה
    איך מלמדים אחרת? על הגבול שבין ידע ליצירה
  • דודו
    הראשון בבידור? השיחות האחרונות של דודו טופז נחשפות

אולי יעניין אותך