אירוע דקירה המוני ברכבת בבריטניה, 10 בני אדם נפצעו

עשרה בני אדם נפצעו הבוקר (ראשון) באירוע דקירה המוני שבוצע ברכבת בקו דונקסטר-לונדון, שעה שהרכבת עצרה בתחנת הנטינגדון במחוז קיימברידג'שייר בצפון-מזרח אנגליה. מצבם של שניים מוגדר אנוש.

המשטרה הבריטית הודיעה כי שני חשודים בעלי אזרחות בריטית, נעצרו בזירה – אחד מהם נוטרל באמצעות טייזר. כוחות משטרה מתוגברים, בצירוף יחידת הלחימה בטרור, חוקרים את האירוע. לפי שעה האירוע אינו מוגדר כאירוע טרור אלא כניסיון רצח.

החשודים, גבר בריטי בן 32 יליד בריטניה, ואזרח בריטי בן 35 ממוצא קריבי, נעצרו ומוחזקים בתחנות נפרדות. מהמשטרה נמסר כי המעצרים בוצעו 8 דקות לאחר האירוע.

לפי עדי ראייה, הנוסעים ברכבת נמלטו בבהלה, חלקם מדממים וכמה מהם הסתתרו בשירותים כשהם נועלים עצמם מחשש לחייהם. כוחות החירום הוזעקו למקום והעניקו טיפול ראשוני לפצועים, שחלקם התמוטטו ברציפים. המתחם נסגר לתנועת רכבות, ותנועת הרכבות במזרח אנגליה משובשת – נוסעים הועברו לאוטובוסים והאזור נחסם לחלוטין.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, גינה את האירוע וכינה אותו "מזעזע ומדאיג", ושרת הפנים ביקשה מהציבור להימנע מהשערות ולהתעדכן במידע רשמי בלבד עד להשלמת הבדיקות.

במשטרה הדגישו כי למרות סיוע החוקרים מהיחידה ללחימה בטרור, כל כיווני החקירה עדיין נבדקים; זהות החשודים והפצועים טרם פורסמה, אך המשטרה קוראת לעדים ולמי שמחזיק בתיעוד משלבי האירוע לפנות מיד לרשויות. המשטרה מבקשת מהציבור באזור לגלות סבלנות, לשתף פעולה, ולהישמע להוראות – ולהתעדכן דרך הערוצים הרשמיים בלבד.