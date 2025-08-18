אחיו של החטוף אביתר דוד: לא תמכנו בשביתה. כשחמאס מריח חולשה הוא לוקח צעד אחורה

עילי דוד אמר היום לכאן רשת ב: "צר לי שיש ארגונים שעושים שימוש פוליטי בתמונות של אח שלי, ואנחנו כמשפחה ממש צריכים להילחם בזה. פרסומים כאלה הם פשוט מביכים, לא משנה אם מימין או משמאל", זאת על רקע קריאת מטה משפחות החטופים לצאת לשביתה נוספת ביום ראשון הקרוב

עילי דוד, אחיו של החטוף אביתר דוד, סיפר היום (שני) בתוכנית "בנימיני וגואטה" על תחושותיו כלפי ההפגנות, ובעקבות ההצהרה של חמאס כי הארגון מקבל את הצעת המתווכות.

"היינו בסרט הזה כבר. עד שזה לא חתום אני לא מתרשם משום דבר, במיוחד שזה הצעה של המצרים והקטרים שאני סומך עליהם כמו על חמאס", הוא אמר, בתגובה לדיווחים על פיהם ארגון חמאס הצהיר היום כי הוא מסכים להצעת המתווכות ללא תנאים. "היינו בסרט הזה עשרות פעמים בשנתיים האחרונות. הראש יודע שלא כדאי לצפות לשום דבר כי כנראה תתאכזב, אבל הלב מרגיש. כל פעם שיש דיווח אתה נדרך, גם אם הוא פייק".

הוא הוסיף: "אין דבר כזה בכל מחיר. אני הייתי נותן את החיים שלי בשביל אביתר. לצערי אין לי בחירה פה, ובסוף זו החלטה של ראש הממשלה ושל אחרים, לא שלי. אני מצפה מהקבינט שאם יש הזדמנות אמיתית להחזיר חטופים צריך להגיד כן. אני מתפלל שלכולם יהיה הלב, השכל והכוח לקחת את ההחלטה הנכונה והמוסרית ולהציל חיים כמה שיותר מהר".

על המחאות, שהגיעו לשיאן אתמול ביום של שביתה ומחאות ברחבי הארץ, הוא אמר: "אנחנו לא תמכנו בשביתה. מבחינתנו זה צעד שהוא לא נכון כי חמאס רואה ומקשיב ושומע, והוא תופס את המהלך הזה של עם ישראל, שהוא מאוד דמוקרטי, אנושי ומהלב, כחולשה - וכשחמאס מריח חולשה הוא יודע לקחת צעד אחורה, כמו שהוא עשה לפני כמה שבועות במשא ומתן".

"אני כל כך מבין את הרצון לצאת לרחוב. לי באופן אישי זה לא מקום שטוב לי, כשאני יוצא להפגנה זה שואב ממני כוחות", אמר.

עם זאת, הייתה לו ביקורת רבה על השימוש בתמונות מתוך הסרטון של אחיו שהופץ על ידי ארגון חמאס, בו הוא נראה שדוף מאוד וחופר לעצמו קבר. "צר לי שיש ארגונים שעושים שימוש פוליטי בתמונות של אח שלי, ואנחנו כמשפחה ממש צריכים להילחם בזה. ראינו פרסומים עם התמונה של אביתר מופצים ברחבי הרשת ומזמינים אנשים להגיע לבית של איזה שר ולהפגין. לא נתנו רשות לאף אחד ואף אחד לא שאל אותנו אם מותר להשתמש בזה, ופרסומים כאלה הם פשוט מביכים ומבישים, לא משנה אם מימין או משמאל".

בסוף הריאיון הוא סיפר על הגעגועים לאחיו, ועל ימי שישי שנהגו לבלות יחד. "הגעגוע בלתי נסבל. אני יודע שאביתר מחכה לרגע שהוא יחזור בדיוק כמו שאני מצפה. היינו מנגנים ביחד כל שישי. לאביתר יש קול יפייפה והוא עושה קול שני הכי יפה בבית. אני יודע שאביתר חולם לטייל בעולם, וחולם ללמוד הפקה מוזיקלית".

בריאיון לבנימיני וגואטה אמרה היום שרת התחבורה מירי רגב: "דיברתי על כך שננצח מלחמות רק כשאנחנו מאוחדים. שנית, אין שאלה שכולנו מחויבים להחזיר את החטופים הביתה כמה שיותר מהר. כן, אותו קומץ שמשתמש לפעמים לצערי במשפחות כאלה ואחרות ופועל כדי לפלג ולחזק את חמאס".

בתוך כך, מטה משפחות החטופים הודיע כי גם ביום ראשון הקרוב ייערך יום מחאות ארצי למען החזרת החטופים: "אירועי 'ישראל עוצרת' אמש ברחבי הארץ הוכיחו באופן ברור ובקול חזק את מה שרוב העם רוצה: עם ישראל תומך בהחזרת החטופים וסיום המלחמה. 2.5 מיליון ישראלים יצאו אתמול בהמוניהם לרחובות לפעולות בכל רחבי הארץ".