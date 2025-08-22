בכתב האישום מיוחסות לו עבירת איומים, ומעצרו הוארך פעם נוספת עד ליום ראשון הקרוב. החשוד נעצר לאחר שהשאיר לרב הראשי לשעבר יצחק יוסף מכתב בו הודיע: "אני מוכן להרוג את היועצת המשפטית אם אקבל על כך הסכמה משלושה זקני הדור"

כתב אישום הוגש הבוקר (שישי) נגד תושב ירושלים בן 36 שנעצר ביום רביעי האחרון בחשד שביקש היתר רבני לפגוע ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.

"על פי השתלשלות וממצאי החקירה ועובדות כתב אישום, הגיע הנאשם סמוך לפתח ביתו של הרב הראשי לשעבר וביקש מעוזרו להיכנס ולשאול את הרב שאלה דחופה. לאחר בדיקה מהירה שביצע עוזרו של הרב, השיב לנאשם כי נבצר ממנו הדבר ובתגובה טען הנאשם בפניו כי מדובר ב'שאלה של פיקוח נפש'", תואר בכתב האישום.

בשל מניעת מפגש זה, התבקש אותו אדם להעביר את פנייתו בכתב לרב הראשי. "את מכתבו שהכין מבעוד מועד ערב קודם, הכניס הנאשם לתוך מעטפה ומסר אותה לידיו של עוזר הרב. על פי עדותו, כשקיבל הרב את המעטפה לידיו, הזדעזע מהכתוב והורה לעוזרו לדווח על כך מיד למשטרה".

בלשי המשטרה עצרו את הגבר בביתו, מעצרו הוארך אמש ביממה נוספת ולאחר שהושלמו פעולות החקירה וגובשה תשתית ראייתית למעשיו, הוגש הבוקר כתב האישום נגדו בגין עבירת איומים, ובתום דיון שהסתיים לפני זמן קצר, הוארך מעצרו פעם נוספת, עד ליום ראשון הקרוב.

החשוד נעצר לאחר שעל פי החשד ניגש לביתו של הראשון לציון והרב הראשי הספרדי לשעבר והשאיר בו מכתב, אשר בו כתוב: "אני מוכן להרוג את היועצת המשפטית אם אקבל על כך הסכמה משלושה זקני הדור, בלי הסכמה לא אעשה דבר".

אנשי הרב, שהבינו שמדובר בבקשה לקבלת היתר הלכתי להרוג את היועמ"שית, פנו למשטרה ולמשרד הדתות עם המכתב. "בפנייה זו התריעה לשכתו של הרב על איום שנראה ממשי ועשוי לסכן מיידי את חיי היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה", נכתב במכתב למפכ"ל. "עם קבלת הצהרת הכוונות של אותו אדם, הורה כבוד הראשון לציון להעביר באמצעותי באופן בהול את המידע אליכם לטיפולכם הדחוף".