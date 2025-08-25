אחרי הכאוס התחבורתי: תנועת הרכבות צפויה לשוב היום לסדרה

פעילות הרכבת צפויה להתחדש לאחר השיבושים בפעילותה שהחלו לפני עשרה ימים, ונגרמו עקב תקלה בכבלי תשתית חישמול המסילות
מחבר נעם גולדברג
רכבת ישראל
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

תנועת הרכבות צפויה לחזור היום (שני) לסדרה, ותחנת רכבת "השלום" בתל אביב צפויה להיפתח. זאת לאחר שלפני עשרה ימים הודיעה רכבת ישראל על השבתה של מספר תחנות בשל תקלה בכבלי תשתית חישמול המסילות, שנגרמה מפגיעת רכבת משא.

תשתית הרכבת נפגעה באזור צומת גנות מדרום לתל אביב ובמקטע בין חדרה לנתניה. דירקטוריון רכבת ישראל הודיע כי החליט על מינוי ועדת בדיקה חיצונית ומקצועית, שתחקור את התקלות שהובילו להשבתה נרחבת של תנועת הרכבות.

במקביל לתקלה, הודיעה רכבת ישראל כי תפסיק את תנועת הרכבות בתל אביב וסגרה זמנית את "תחנת תל אביב השלום", זאת לטובת ביצוע עבודות שדרוג, שהיו מתוכננות לחודש הבא.

השיבושים הנרחבים וסגירת תחנות מרכזיות, הובילו לעיכובים משמעותיים ועומסים כבדים. נוסעים רבים נאלצו להעביר שעות בהמתנה לרכבת, להחליף רציפים בשל ביטול הקווים הישירים בין דרום הארץ וצפונה ולהצטופף בקרונות.

