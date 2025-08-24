חקירת קטרגייט בודקת חשדות פליליים בקשר שבין ממשלת קטר לבכירים לשעבר בצבא ובמוסד ולאנשים בסביבת רה"מ. מה המסלול שעברו 10 מיליון הדולרים כל הדרך מקטר אל התודעה הישראלית? • וגם - מאחורי הרחקתו של האלוף במיל' פולי מרדכי מצוות המו"מ לשחרור חטופים

מה תפקיד כל אחד מהחשודים? עושים סדר בפרשת קטרגייט

בזמן שחקירת קטרגייט בעיצומה, והמשטרה מעריכה שמסקנות יתקבלו בתוך שבועות - מה בעצם אנחנו יודעים על הקמפיין הקטרי? במהדורת כאן חדשות עשו הערב (ראשון) סדר בפרטים:

חקירת קטרגייט בודקת חשדות פליליים בקשר שבין ממשלת קטר לבכירים לשעבר בצבא ובמוסד ולאנשים בסביבת ראש הממשלה. על פי החשד, הקטרים שילמו במצטבר, כפי שנחשף בכאן חדשות, כעשרה מיליון דולרים עבור שירותים שסיפקו להם ישראלים המעורבים בפרשה.

במסגרת החקירה נבדקים שני מיזמים עיקריים: הראשון, מיזם לייטהאוס, מגדלור, פרויקט לשיפור תדמית קטר בעולם, שהחל לקראת המונדיאל ונמשך עד אוקטובר 2024, כלומר גם בזמן המלחמה. מדובר במיזם לקידום קטר ברשת ובקרב קהילות יהודיות, בין היתר באמצעות שימוש באוואטרים - פרופילים פיקטיביים ברשת.

אחד המסרים העיקריים של הקמפיין - "קטר היא מדינה שוחרת שלום".

מי שהפעילה את הפרויקט בעבור הקטרים הייתה חברה בבעלות האלוף במילואים פולי מרדכי ובכירים לשעבר במערכת הביטחון ששמם תחת צו איסור פרסום.

החברה הזו העסיקה את חברת פרספשן בבעלות ישראל איינהורן, שניהל בעבר את קמפיין הליכוד, וכיום מוביל קמפיינים במדינות שונות בעולם.

ישראל (שרוליק) איינהורן

פרספשן קיבלו בעבור הקמפיין הקטרי העולמי 45 אלף דולר לחודש. מתוך הסכום הזה הועברו כ-18 אלף דולר ליונתן אוריך מדי חודש.

יונתן אוריך, צילום יונתן שאול, פלאש 90

המיזם השני, הוא קמפיין תודעה בישראל שהוביל הלוביסט האמריקני ג'יי פוטליק יחד עם איינהורן, במהלך המלחמה החל מחודש אפריל 2024, שמטרתו בין היתר הייתה להדוף את האשמות על קטר לאחר 7 באוקטובר על קשריה עם חמאס.

בפרויקט הזה הועסק גם אלי פלדשטיין, במקביל להיותו דובר בלשכת ראש הממשלה, תוך כדי שהעיתונאים שמדברים איתו לא יודעים שהוא עובד לכאורה עבור קטר וסבורים שהם מדברים עם גורם המייצג את ראש הממשלה.

אלי פלדשטיין, צילום: יהושוע יוסף, פלאש 90

פלדשטיין טוען שלא ידע שהוא עובד עבור קטר ושכל הדברים שעשה היו בהנחיית אוריך ואיינהורן, ושאפיל֫ו את התשלום מִפוטליק סידר לו אוריך בטענה שזהו כסף בעבור עבודתו בלשכת ראש הממשלה.

גם במשטרה מייחסים לאוריך מעורבות בקמפיין התודעה בישראל ומסתמכים בעיקר על עדות פלדשטיין בעניין הזה. אוריך טען בחקירה שאין לו כל קשר לפרויקט השני, לקמפיין התודעה בישראל, וכי פלדשטיין משקר. לגרסתו, הכספים שקיבל מפרספשן באותה תקופה היו בעבור פרויקט לייטהאוס, הפרויקט העולמי וכי אין בכך שום דבר פסול משום שהוא אינו עובד ציבור אלא יועץ פרטי.

ומה עם מסקנות חקירת הקשר עם קטר? חוקר המשטרה הצהיר בשבוע שעבר בבית המשפט כי החקירה צפויה להסתיים בתוך 45 יום, כלומר אחרי החגים. מסקנות המשטרה יועברו לפרקליטות, ושם יצטרכו לקבל החלטה לגבי כל המעורבים.

הרחקת פולי מרדכי ממנהלת החטופים - והסיבה

אלוף במילואים פולי מרדכי נחקר שוב והורחק מתפקידו במנהלת החטופים. זאת, לאחר שחוקרים הציגו לו פערים בין גרסתו בחקירה הראשונה לממצאי החקירה מאוחר יותר - כך דווח הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

המשטרה בדקה את הגרסה שמסר – ומצאה פערים: מאחורי הרחקתו של האלוף במיל' פולי מרדכי מצוות המשא ומתן | הדיווח של @Roi_Yanovsky #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/VrrSvucQA4 — כאן חדשות (@kann_news) August 24, 2025

אלוף במילואים פולי מרדכי נמצא במשך שנים בקשרים עסקיים עם הקטרים, והוא מדגיש כל הזמן שזה נעשה באישור הגורמים הרלוונטים. למשל, בעת ששימש כמתאם פעולות הממשלה בשטחים, הוא היה בקשר רצוף עם מוחמד אל עמדי - השליח הקטארי לרצועת עזה. מדובר באדם שהיה מביא מקטר את מזוודות הכסף. ולכן כדי להימנע ממראית של ניגוד עניינים הוא הקפיד לדווח ולהוציא אישורים לפעילותיו.

כאמור, אחד הפרויקטים הנחקרים במסגרת הפרשה, פרויקט לייטהאוס לשיפור תדמית קטר, הוא פרויקט שאותו הובילה חברה של פולי מרדכי עם בכירים לשעבר במערכת הביטחון, והם העסיקו את חברת פרספשן של ישראל איינהורן, שהעסיקה גם את יונתן אוריך.

אלוף במיל' יואב פולי מרדכי, צילום: הדס פרוש, פלאש 90

בחקירתו הראשונה הוא מסר גרסה לגבי מה שדיווח על הפרויקט הזה,, ושוחרר לאחר מכן בלי תנאים. החוקרים בדקו את דבריו ומצאו פערים בין הגרסה שלו לבין בדיקות נוספות שעשו - ולכן הביאו אותו לחקירה נוספת, עימתו אותו עם הממצאים והפעם גם הטילו עליו תנאי מגביל של הרחקה ממנהלת החטופים.

מטעם פולי מרדכי נמסר על ידי עורך דינו גדי זילברלשג בתגובה: "לאורך כל שנות פעילותי, תמיד הקפדתי קלה כבחמורה בהוראות החוק, וסייעתי למדינת ישראל כל אימת שנדרשתי לכך. גם כאן, הגם שהכול נעשה באופן גלוי, שקוף ומדווח כדין, אעשה כל שנדרש בכדי לסייע לרשויות החוק להגיע לחקר האמת, ואפעל בהתאם להנחיותיהן, ולו בשל העובדה שהגעה לחקר האמת תוכיח שלא דבק רבב, ולא נפל כל פגם בהתנהלותי".