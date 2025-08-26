סיפורי המלחמה
צווי המילואים יוצרים מחסור חמור במורים - ובבתי הספר מנסים לאלתר פתרונות

המחסור התמידי במורים רק מחריף עם השלב הבא של המלחמה בעזה, לאחר שעשרות מורים שקיבלו צווי מילואים רגע לפני פתיחת שנת הלימודים. זה מותיר את בתי הספר בלי פתרון, ואת התלמידים הרחק מאחור בחומר הלימוד
