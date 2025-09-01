אחרי 696 ימים בשבי

בליווי המונים: עידן שתיוי מובא למנוחות

בליווי המונים: עידן שתיוי מובא למנוחות
במשך כשנה הוגדר שתיוי כחטוף, עד שנודע שנרצח כבר ב-7 באוקטובר. גופתו הושבה בסוף השבוע במבצע צבאי והיום ייטמן בבית העלמין בכפר מעש. הוריו, אחיו, זוגתו וחבריו הטובים ייספדו לו; אילן וייס יובא למנוחות בשעה 17:00
מחבר יעל צ'כנובר
Getting your Trinity Audio player ready...
מסע הלווייתו של עידן שתיוי
מסע הלווייתו של עידן שתיוי צילום: דפנה יושע, מירה לביא

שידור ישיר | כאן 11

החלל החטוף עידן שתיוי, שגופתו הושבה לישראל על ידי צה"ל בשבוע שעבר, הובא היום (שני) למנוחות בבית העלמין בכפר מעש. בשעה 17:00 יובא למנוחות גם אילן וייס, שהושב באותו המבצע.

"רציתי להודות לכולם שאתם עושים כבוד לגיבור ישראל", אמר אביו אלי. "מסתבר, מהסיפור האחרון ששמענו במוצאי שבת, שעידן יצא ממש גיבור. עידן היה גיבור עם נפש של ציפור. וכמו שהוא כיבד את עם ישראל ואת אדמת ישראל - ככה אנחנו נכבד אותו".

שתיוי הושב במבצע יחד עם גופתו של החלל החטוף אילן וייס, שיובא גם הוא למנוחות היום בבית העלמין בבארי. הליך הזיהוי של שתיוי במכון לרפואה משפטית נמשך מספר יממות. הוא הותיר אחריו הורים, שלושה אחים ובת זוג.

עידן שתיוי, בן 29 מקיבוץ עין הים, נרצח ונחטף ב-7 באוקטובר ממסיבת הנובה ברעים. הוא הגיע לשם כדי לתעד את חבריו שניגנו בה, אך לא הספיק להיכנס למתחם המסיבה.

אביו אלי סיפר בכאן רשת ב: "הלב שבור. עידן יכול היה לחזור. במקום לברוח עם חברים שלו, הוא בחר להישאר וניסה להציל אחרים", הוסיף אלי. "עכשיו אפשר לספר שהוא היה לוחם ביחידה מאוד קרבית. הוא עשה בדיוק את מה שאני הייתי עושה. זה מה שעם ישראל צריך - לעזור אחד לשני גם בחירוף נפש. אני גאה בו מאוד - ועכשיו נעשה לו את הכבוד הראוי לגיבור ישראל".

עוד בנושא

נרצח כשיצא להילחם במחבלים: גבורתו של אילן וייס ז

נרצח כשיצא להילחם במחבלים: גבורתו של אילן וייס ז"ל - שגופתו חולצה מעזה

הפגנה למען החטופים בירושלים

אחות החטוף שנרצח: לחימה תורמת רק לשלטון ולחזון סמוטריץ'

תגיות |
בחירת העורכת
  • עם פוטין, קים ג'ונג און וארדואן: "פסגת הרשע" העולמית בסין יצאה לדרך
    עם פוטין, קים ג'ונג און וארדואן: "פסגת הרשע" יצאה לדרך
  • דני אבדיה בדרך לסל
    סנסציה: נבחרת ישראל הדהימה את צרפת ביורובאסקט
  • היסטוריה בסין: ריאה של חזיר הושתלה בגוף אדם
    פריצת דרך היסטורית בסין: ריאה של חזיר הושתלה בגוף אדם
  • פגשה את סלימאני, ראיינה את ראיסי: היהודייה שהגיעה הכי קרוב שאפשר לאויב
    פגשה את סולימאני: היהודייה שהגיעה הכי קרוב שאפשר לאויב
  • מרלה-סווניה ליביך בבית המשפט
    פעיל הימין הקיצוני שמטריל את גרמניה ונמלט מהרשויות

אולי יעניין אותך