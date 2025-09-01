בליווי המונים: עידן שתיוי מובא למנוחות

שידור ישיר | כאן 11

החלל החטוף עידן שתיוי, שגופתו הושבה לישראל על ידי צה"ל בשבוע שעבר, הובא היום (שני) למנוחות בבית העלמין בכפר מעש. בשעה 17:00 יובא למנוחות גם אילן וייס, שהושב באותו המבצע.

"רציתי להודות לכולם שאתם עושים כבוד לגיבור ישראל", אמר אביו אלי. "מסתבר, מהסיפור האחרון ששמענו במוצאי שבת, שעידן יצא ממש גיבור. עידן היה גיבור עם נפש של ציפור. וכמו שהוא כיבד את עם ישראל ואת אדמת ישראל - ככה אנחנו נכבד אותו".

"עידן היה גיבור עם נפש של ציפור": אביו של עידן שתיוי ספד לו pic.twitter.com/X34fM6Hxnh — כאן חדשות (@kann_news) September 1, 2025

שתיוי הושב במבצע יחד עם גופתו של החלל החטוף אילן וייס, שיובא גם הוא למנוחות היום בבית העלמין בבארי. הליך הזיהוי של שתיוי במכון לרפואה משפטית נמשך מספר יממות. הוא הותיר אחריו הורים, שלושה אחים ובת זוג.

עידן שתיוי, בן 29 מקיבוץ עין הים, נרצח ונחטף ב-7 באוקטובר ממסיבת הנובה ברעים. הוא הגיע לשם כדי לתעד את חבריו שניגנו בה, אך לא הספיק להיכנס למתחם המסיבה.

אביו אלי סיפר בכאן רשת ב: "הלב שבור. עידן יכול היה לחזור. במקום לברוח עם חברים שלו, הוא בחר להישאר וניסה להציל אחרים", הוסיף אלי. "עכשיו אפשר לספר שהוא היה לוחם ביחידה מאוד קרבית. הוא עשה בדיוק את מה שאני הייתי עושה. זה מה שעם ישראל צריך - לעזור אחד לשני גם בחירוף נפש. אני גאה בו מאוד - ועכשיו נעשה לו את הכבוד הראוי לגיבור ישראל".