"אמרו שכדי שיקרה משהו ביפתח 'צריך להוריד את כל גולני'"

אימא של נעמה בוני שנפלה בשבת השחורה, טענה שהתעלמו מהאזהרות של בתה וסיפרה על קרב הגבורה של החיילים

יעל בוני, אימא של נעמה שנפלה במחנה יפתח בבוקר 7 באוקטובר, הגיבה היום (שלישי) בתוכנית "סדר יום" בכאן רשת ב, לפרסום תחקיר צה"ל על הקרב שהתרחש. בוני טענה כי התעלמו מהאזהרות על כך שיש סד"כ נמוך וסיפרה על הגבורה שהראו בתה והחיילים במקום.

הריאיון המלא בכאן רשת ב

"היא אמרה לי שהיא מפחדת לשמור לבד", שיתפה בוני את החששות של בתה. "היא אמרה לי שאם יבוא מחבל, כל מה שהיא יכולה לעשות זה 'למלא לו טופסי ת"ש'. היא העלתה את זה בפני הממונים עליה והם ביטלו אותה". בוני טענה שכשהיא אמרה למפקדים שבתה מפחדת, השיבו לה: "כדי שייקרה משהו במחנה יפתח 'צריך להוריד את כל גולני'".

בוני סיפרה שבגלל הסדר הכוחות הנמוך במחנה, בנות היו שומרות לבד. היא אמרה שנעמה ביקשה מאחד החיילים שילווה אותה לשמירה: "הוא היה איתה עד 06:00 בבוקר. ב-06:29 החלו המטחים". בוני סיפרה כי במהלך אותו הבוקר, הייתה גם חדירה של מחבלים "בטפטופים" וגם ירי ארטילריה על המחנה, "ראש אכ"א אמר שזה לא נתפס בשום קנה מידה".

על פי בוני, תחקיר צה"ל התבסס גם על תיעודים של נעמה, שצילמה, שלחה הודעות והתקשרה למד"א. "במהלך הקרב היא נשארה לבד בש"ג, כשכולם סביבה מתים. אחד החיילים, שכבר היה בדרך למיגונית, נזכר שהיא שם ובא לעזור לה. אחר כך היא לא רצתה לעזוב אותו".

"הייתה גבורה מאוד רצינית מצד החיילים", המשיכה בוני. "סיפרו לנו שלנעמה היה אפוד עם חמש מחסניות מלאות, למחרת האפוד נמצא כשהוא ריק. השתמשו בכל התחמושת הזאת כדי לבלום את המחבלים. אני מרגישה שאני אימא של גיבורת ישראל וכמוה גיבורים רבים עשו את המאמץ הזה", סיכמה בוני.