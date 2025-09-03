מחקר: צ'אט GPT מזהה טוב יותר פגיעות מיניות מאשר מורות

לפי נתוני המחקר, שנערך על ידי חוקרות מישראל ואוסטרליה, מורות במערכת החינוך הישראלית מתקשות בזיהוי פגיעות מיניות באינטרנט ונוטות להאשים את הקורבן בחלק גדול מהמקרים - גם כשמדובר באונס. לעומתן, צ'אט GPT בגרסאות 4 ו-3.5 זיהה את כל המקרים שנבחנו, וברובם הגן על הנפגעות

מחקר חדש חושף כי מורות במערכת החינוך בישראל נכשלות בזיהוי מקרים של פגיעות מיניות ברשת ונוטות להאשים את הקורבנות. במקביל עולה כי לעומתן צ'אט GPT מזהה את אותם המקרים בדיוק רב ומגן על מי שנפגעו. כך פורסם היום (רביעי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

המחקר נערך על ידי החוקרת הישראלית ד"ר מיכל דולב כהן מהמכללה האדמית לחינוך אורנים, והחוקרת האוסטרלית ניקולה הנרי מאוניברסיטת RMIT. השתיים ערכו לראשונה השוואה ישירה בין יכולתם של מורים ישראלים לזהות פגיעות מיניות ברשת לבין יכולותיה של בינה מלאכותית לעשות זאת.

במחקר השתתפו 153 מורות מכל רחבי הארץ, 69.3% יהודיות חילוניות ודתיות, ו-30.7% ערביות. כולן התבקשו לזהות ולתייג תרחישים שונים של התנהגות מינית בקרב בני נוער, כאשר אותם התרחישים הוצגו גם לשתי גרסאות של בינה מלאכותית - צ'אט GPT גרסה 3.5 וגרסה 4.

הממצאים, שיוצגו היום בכנס השנתי של המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות, הצביעו על פערים משמעותיים: בתרחיש שתיאר סחיטה מינית הכוללת איומים להפצת תמונות אינטימיות - רק אחת מכל שלוש מורות זיהתה נכון את התופעה, וקרוב ל-80% מהן האשימו את הנפגעת הצעירה באחריות למצבה.

הצ'אט גרסה 4 - המתקדם יותר - זיהה את הפגיעה ב-100% מהמקרים, ולא האשים את הנפגעות כלל. הגרסה המתקדמת פחות, גרסה 3.5 - זיהתה את כל הפגיעות גם היא, אך האשימה את הקורבנות בכ-50% אחוז מהמקרים.

דפוס דומה התרחש גם במצבים שתיארו הפצת תמונות אינטימיות ללא הסכמה והפצת תמונות מתוך נקמה. רוב המורות נכשלו בזיהוי ורוב גדול עוד יותר האשים את הקורבנות. גם כאן צ'אט GPT גרסה 4 - זיהה נכון את כל המקרים ולא האשים את הנפגעים והנפגעות.

צ'אט GPT צילום: רויטרס

בתרחיש שתיאר אונס פיזי עם כל המאפיינים "הקלאסיים" – תוקף זר, שימוש בכוח, התנגדות הקורבן ופגיעה באישה שחזרה ממסיבה בלילה, כ-98% מהמורות זיהו נכון שמדובר באונס, כמו גם שתי הגרסאות של הבינה המלאכותית שהגיעו ל-100% זיהוי נכון. אולם, במבחן האחריות, התוצאות היו מפתיעות: 28.8% מהמורות האשימו את הקורבן באחריות חלקית למה שקרה לה. גרסה 4 של הצ'אט לא האשימה כלל את הקורבן בעוד שגרסה 3.5 האשימה את הקורבן ב-10% מהמקרים.

התרחיש שבו נראתה התמונה המדאיגה ביותר היה תרחיש ה"גרומינג" - כינוי למצב שבו אדם מבוגר יוצר קשר הדרגתי עם קטין ורוכש את אמונו במטרה לנצל אותו לצרכים מיניים. יותר מ-90% אחוז מהמורות לא זיהו את התופעה המסוכנת ושיעור דומה האשימו את הקטינה באחריות. הבינה המלאכותית לעומת זאת זיהתה את התופעה ב-100% מהמקרים וללא האשמת הקורבן.

הכישלון מהדהד עוד יותר על רקע ריבוי המקרים של פגיעות מיניות בתוך מערכת החינוך עצמה, ולפי החוקרות יש לו כמה סיבות עיקריות: חוסר בהכשרה רלוונטית, דעות קדומות וחוסר הבנה של מיניות דיגיטלית. לדברי החוקרות, הממצאים הללו מעידים על צורך דחוף בהכשרה מקצועית למורים לצד שילוב מושכל של טכנולוגיה.