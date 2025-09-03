הפתרון של עיריית ירושלים למשבר בסמינרים החרדיים

הפתרון של עיריית ירושלים למשבר בסמינרים החרדיים
בירושלים הציגו פתרון שיאפשר קליטה של כ-80 תלמידות שרובן ספרדיות, שיכלול פתיחת שתי כיתות חדשות. הרב לנדו: "קול שוועת התלמידות זועק ואין אפשרות לעמוד מנגד"
מחבר יאיר אטינגר
בנות סמינר
בנות סמינר צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

סערת האפלייה של תלמידות ממוצא מזרחי בחינוך החרדי: עיריית ירושלים הודיעה היום (רביעי) כי הגיעה ליישוב Vמשבר בסמינרים החרדיים לבנות.

על פי ההסדר, שתי כיתות ט' חדשות ייפתחו בסמינר למורות ירושלים ("הסמינר הישן"), כך שניתן יהיה לקלוט כ-80 תלמידות שלא שובצו, ורובן ממוצא מזרחי. בעירייה אומרים כי התלמידות יפוזרו בין כלל הכיתות – סך הכול 14 כיתות ט'. כחלק מההסדר, העירייה תספק לסמינר שטח במבנה סמוך, שבו יופעלו שתי הכיתות החדשות וכן תשתית נוספת לשימושו.

לצד ההסדר שהציגה עיריית ירושלים, בבית שמש עדיין נותרו כ-70 תלמידות שטרם התחילו את שנת הלימודים מסיבות דומות, ושם עדיין לא הושגה הסכמה על אופן שילובן בסמינרים.

מבית המנהיג הציבור החרדי-ליטאי, הרב דוב לנדו, נמסר: "לבקשתו האישית של הרב הוסכם על פתיחתן של שתי כיתות לימוד חדשות בסמינר מכון בית יעקב למורות ('הסמינר הישן') בירושלים, ושיבוצן לשביעות רצון כולם של כלל הבנות שנותרו בבית".

עוד נמסר: "בפנייתו האישית של מרן למנהל הסמינר, הרב ישראל לוין, כתב מרן כי 'קול שוועת התלמידות זועק ואין אפשרות לעמוד מנגד' והורה לו לפתוח את הכיתות הנוספות".

תלמידות חרדיות בביתר עילית

"שינינו לשם משפחה אשכנזי כדי שילדיי יתקבלו לתלמוד תורה"

יואב קיש; משה גפני

האפליה נגד תלמידות ספרדיות בסמינרים – והאיום של קיש

 

 

 

