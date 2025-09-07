האפליה בסמינרים החרדיים: 5 מנהלים בבית שמש זומנו לשימוע

מנהלים ממוסדות חינוך בבית שמש זומנו לשימוע בצל סערת האפלייה של תלמידות ספרדיות בסמינרים החרדיים. שר החינוך: "יש עדיין מוסדות שלא מתנהגים כשורה"
מחבר לירן כוג'הינוף
בנות סמינר
בנות סמינר צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

שר החינוך יואב קיש אמר היום (ראשון) כי חמישה מנהלי מוסדות חינוך בבית שמש זומנו לשימוע בחשד לאפליית תלמידות ספרדיות בסמינרים החרדיים.

"יש עדיין חמישה מוסדות שעולים לשימנוע שלא מתנהגים כשורה. לא נוותר, הרישום העירוני הוא זה שקובע, וכל מתווה שיהיה בהסכמת ההורים אנחנו נאשר אותו", הצהיר השר קיש.

בליבת סערת האפליה בסמינרים החרדיים עומדת התבטאות שהשמיע בשבוע שעבר חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה, שקרא להפריד בין תלמידות אשכנזיות לספרדיות. בטקס בבית שמש אמר גפני: "אני יודע שיש כאן בעיות בתיכונים ולכן אני קורא מהבמה המכובדת כאן לראשי ש"ס - תפתחו מוסדות חינוך חדשים כנאה וכיאה לציבור איכותי. יהיה לבנות שלכם איפה ללמוד בנחת, מבלי שיצטרכו להצטופף במוסדות שלנו שהולכים וגדלים והמקום צר מלהכיל את כולם".

בבית שמש עדיין נותרו כ-70 תלמידות שטרם התחילו את שנת הלימודים. בעיריית ירושלים הציגו בשבוע שעבר את הפתרון שלהם ליישוב המשבר בסמינרים החרדיים לבנות, שיאפשר קליטה של כ-80 תלמידות שרובן ספרדיות ושכולל פתיחת שתי כיתות חדשות.

