נעצר תלמיד ישיבה ראשון בנתב"ג, שהיה בדרכו לאומן

אחרי שהמגעים למציאת פתרון עבור הטסים לאומן לא צלחו, תלמיד ישיבת "חוט של חסד", בן 23, נעצר היום (רביעי) בנמל התעופה בן גוריון, בדרך לאומן. הוא הועבר לכלא הצבאי.

תלמיד הישיבה ניסה לצאת עם דרכון אמריקני, אך ללא הועיל והוא נעצר. בשבועות הקרובים צפויים לעבור בנמל התעופה אלפי חסידים, מתוכם כ-400 משתמטים. זאת לאחר שרבני ברסלב, מהזרם המתון והעיקרי, המליצו לבחורי הישיבות שלא לטוס השנה אם יש להם בעיות עם גיוסם.

לפני כשבועיים, פורסם כי בממשלה עובדים על מתווה שימנע מעצר בני ישיבות עריקים שירצו לטוס לאומן בראש השנה, בשל העובדה שאין חוק גיוס שיאפשר "להגן" עליהם מפני מהלך כזה.

למרות ניסיונות אלו, פורסם במהדורת כאן חדשות כי גורמים משפטיים וגורמי אכיפה הבהירו כי אין שום מתווה שיכול למנוע את מעצר העריקים בנתב"ג. גורמים אלה טוענים כי הנושא לא הגיע לפתחם של גורמי המקצוע - הייעוץ המשפטי לממשלה שאמור לאשר מתווה שכזה, וגם לא לגורמים משטרתיים.

בהמשך לכך, הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, כי "יש לבצע אכיפה נגד חייבים בגיוס המבקשים לצאת לאומן". בהודעתה נכתב כי לא הובאה בפני הייעוץ המשפטי "כל בקשה לבחון מבחינה משפטית מתווה המתייחס ליציאתם לחו"ל" של בני ישיבות עריקים.