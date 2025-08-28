רגב הורתה לבטל את עוצר הלילה בנתב"ג לטובת הטיסות לאומן

שרת התחבורה הסבירה כי ההנחייה נועדה למנוע עומסים בנמל התעופה בסוף השבוע הסמוך לראש השנה ולהקל על הטסים לקברו של רבי נחמן מברסלב

השרה הסבירה כי ההנחייה נועדה למנוע עומסים בנמל התעופה בסוף השבוע הסמוך לראש השנה ולהקל על הטסים לאומן. העוצר הלילי בנמל התעופה נועד למנוע רעש של המראות בשעות הלילה וביטול שלו מצריך הוראה מיוחדת.

ההנחייה צפויה לאפשר המראות ביום ראשון, 21 בספטמבר, וכן ביום שישי, 25 בספטמבר, בין השעות 02:00 ל-05:00 לפנות בוקר, המוגדרות כשעות עוצר להמראות.

בשבוע שעבר פורסם בכאן חדשות כי משרדי האוצר והחוץ מצאו מקור תקציבי למימון תשלום חוב בסך 700 אלף שקלים למולדובה עבור השירות שסיפקה לחסידי ברסלב בשנה שעברה, כדי שהמדינה תסכים שהחסידים יעברו דרכה בדרכם לאומן שבאוקראינה גם השנה.

בימים האחרונים פורסם כי בממשלה עובדים על מתווה שימנע מעצר בני ישיבות עריקים שירצו לטוס לאומן בראש השנה. למרות ניסיונות אלו, גורמים משפטיים וגורמי אכיפה הבהירו לכאן חדשות כי אין שום מתווה שיכול למנוע את מעצר העריקים בצאתם מהארץ.

ביום שני האחרון פנה יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף לראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה שיאפשר גם לחסידי חב"ד לנסוע לניו יורק במהלך חגי תשרי, וכן לחסידים אחרים שרוצים להגיע ליעדים אחרים, מבלי לעצור אותם ביציאה מישראל בשל עריקות מצה"ל.

"הדאגה האישית שלך והנכונות למצוא פתרון אינן מובנות מאליהן ומעוררות הוקרה רבה", כתב גולדקנופף בפנייתו. "אבקש בכל הכבוד להעלות בקשה נוספת שעלתה בפניות רבות שהגיעו ללשכתי: להרחיב את המתווה כך שיכלול גם את אלפי חסידי חב"ד הנוסעים מדי שנה לימי החגים להיות במחיצת רבם הרוחני, והן חסידויות נוספות שפנו גם הן בנושא", הוסיף.