כביש 4 נחסם לתנועה עקב הפגנות הפלג הירושלמי נגד גיוס

המשטרה חסמה את הכביש ממחלף אלוף שדה לכיוון צפון ומאם המושבות לכיוון דרום, עומסים צפויים גם בתוך בני ברק | צפו בתיעוד

מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי חוסמים בשעה זו את כביש 4 במסגרת הפגנה נגד גיוס לצה"ל. המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית, ובהמשך יחלו השוטרים בפיזורה.

המשטרה עדכנה כי כביש 4 נחסם ממחלף אלוף שדה לכיוון צפון, והתנועה מופנית לכביש 471. לכיוון דרום, הכביש נחסם ממחלף אם המושבות והתנועה מופנית לתוך פתח תקווה. עומסי תנועה וחסימות צפויים גם ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק. בהודעת המשטרה נמסר כי מומלץ לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה לכבישים שהוזכרו.

מפגינים מהפלג הירושלמי חסמו את כביש 4, המשטרה פועלת לפנותם | תיעוד@hadasgrinberg

אמש נעצר בנתב"ג תלמיד ישיבה שהוגדר עריק, בעת שהיה בדרכו לאומן. הצעיר, בן 23, תלמיד ישיבת "חוט של חסד", ניסה לעבור את ביקורת הדרכונים עם דרכון אמריקני - אך נעצר והועבר לכלא צבאי. במקביל, נעצר גם חסיד חב"ד שהיה בדרכו לארצות הברית לתקופת החגים.

במקביל, המפלגות החרדיות מאיימות כי יכפו הצבעה לפיזור הכנסת במידה ולא יושג נוסח מוסכם לחוק פטור מגיוס עד לסיום פגרת הכנסת.