אליזבט צורקוב שוחחה עם נתניהו: "עברתי עינויים בעיראק"

אליזבט צורקוב, ששוחררה מהשבי בעיראק אחרי יותר משנתיים, שוחחה בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשיחה, שאת תיעודה פרסמה הערב (שבת) אחותה של צורקוב, היא סיפרה על התקופה הקשה בשבי והזכירה את התאומים החטופים גלי וזיו ברמן שציינו לאחרונה יום הולדת שני בעזה: "מעדות אישית - ימי הולדת הם הימים הקשים ביותר בשבי".

"המצב שלי חושף את המצב הקשה בעיראק שמובלת מהשפעה של גרורות איראניות שפוגעות בחייהם של אלפי חפים מפשע. אני אחת מהם, ויש אלפים אחרים. אני מקווה שאתה והקהילה הבינלאומית תפעלו בנושא הזה כדי לשים לזה סוף", אמרה צורקוב לנתניהו על המצב בעיראק.

צורקוב נחטפה בידי המיליציה "גדודי חיזבאללה" במארס של 2023 והוחזקה בידי המיליציה השיעית מאז ועד לשחרורה. צורקוב היא אשת אקדמיה אשר פקדה את עיראק באמצעות דרכונה הרוסי לטובת עבודת דוקטורט ומחקר אקדמי מטעם אוניברסיטת פרינסטון שבארצות הברית. הדוקטורט של צורקוב עוסק בהשוואה בין התנועה הצדרית והכוחות הלבנוניים. את מחקר השטח היא עשתה בעיראק ובלבנון. המאמצים לשחרורה קרטעו וחודשו בינואר השנה.

לפי דיווח שפורסם אתמול בעיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט", המיליציה הפרו-איראנית גדודי חיזבאללה, שחטפה את אליזבט צורקוב במרץ 2023, השתכנעה בתחילת החודש שהיא צריכה "להיפטר ממנה" במהירות, אפילו בעסקה בתנאי הפסד.

הסידורים לשחרורה היו מורכבים, כולל תקשורת בין כמה מיליציות וגורמים ביטחוניים שונים בעיראק, והעברות שלה דרך שני אתרים שונים, באחד מהם אליזבט הושארה כשהיא לבדה במשך ארבע שעות, עד שהכוח של מנגנוני הביטחון העיראקיים הגיע לאסוף אותה.

העיתון דיווח כי אליזבט שוחררה בעקבות "מצור פוליטי" ומשא ומתן שהתנהל באופן אינטנסיבי מאז חודש אוגוסט, בעקבות לחצים מממשלת עיראק ומארצות הברית, ולא נמסרה, כך לפי הדיווח, שום תמורה לשחרור צורקוב מהשבי. מפקד אחת המיליציות המקורבות לגדודי חיזבאללה מסר כי היא "נמסרה בלי שום עסקה".