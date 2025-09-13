אליזבט צורקוב שוחחה עם נתניהו: "עברתי עינויים בעיראק"

אליזבט צורקוב שוחחה עם נתניהו: "עברתי עינויים בעיראק"
צורקוב ששוחררה מהשבי בעיראק לאחר שנתיים וחצי שוחחה עם ראש הממשלה על התקופה הקשה בשבי ועל המצב בעיראק. היא הזכירה גם את התאומים החטופים גלי וזיו ברמן שציינו לאחרונה יום הולדת שני בעזה: "ימי הולדת הם הקשים ביותר בשבי"
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
אליזבט צורקוב משוחחת עם בנימין נתניהו בטלפון
אליזבט צורקוב משוחחת עם בנימין נתניהו בטלפון צילום: אמה צורקוב

אליזבט צורקוב, ששוחררה מהשבי בעיראק אחרי יותר משנתיים, שוחחה בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשיחה, שאת תיעודה פרסמה הערב (שבת) אחותה של צורקוב, היא סיפרה על התקופה הקשה בשבי והזכירה את התאומים החטופים גלי וזיו ברמן שציינו לאחרונה יום הולדת שני בעזה: "מעדות אישית - ימי הולדת הם הימים הקשים ביותר בשבי".

בשיחה עם נתניהו, סיפרה צורקוב, ששוחררה מהשבי ביום רביעי מהשבי בעיראק לאחר שנתיים וחצי, כי היא עברה בשבי "דברים לא פשוטים" ואמרה ש"ייקח זמן לטפל בזה". עוד אמרה שהיא מאחלת לכל החטופים בעזה לשוב לחיק משפחותיהם בהקדם. 

"המצב שלי חושף את המצב הקשה בעיראק שמובלת מהשפעה של גרורות איראניות שפוגעות בחייהם של אלפי חפים מפשע. אני אחת מהם, ויש אלפים אחרים. אני מקווה שאתה והקהילה הבינלאומית תפעלו בנושא הזה כדי לשים לזה סוף", אמרה צורקוב לנתניהו על המצב בעיראק.

צורקוב נחטפה בידי המיליציה "גדודי חיזבאללה" במארס של 2023 והוחזקה בידי המיליציה השיעית מאז ועד לשחרורה. צורקוב היא אשת אקדמיה אשר פקדה את עיראק באמצעות דרכונה הרוסי לטובת עבודת דוקטורט ומחקר אקדמי מטעם אוניברסיטת פרינסטון שבארצות הברית. הדוקטורט של צורקוב עוסק בהשוואה בין התנועה הצדרית והכוחות הלבנוניים. את מחקר השטח היא עשתה בעיראק ובלבנון. המאמצים לשחרורה קרטעו וחודשו בינואר השנה.

לפי דיווח שפורסם אתמול בעיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט", המיליציה הפרו-איראנית גדודי חיזבאללה, שחטפה את אליזבט צורקוב במרץ 2023, השתכנעה בתחילת החודש שהיא צריכה "להיפטר ממנה" במהירות, אפילו בעסקה בתנאי הפסד.

אליזבט צורקוב וגל הירש
אליזבט צורקוב וגל הירש

הסידורים לשחרורה היו מורכבים, כולל תקשורת בין כמה מיליציות וגורמים ביטחוניים שונים בעיראק, והעברות שלה דרך שני אתרים שונים, באחד מהם אליזבט הושארה כשהיא לבדה במשך ארבע שעות, עד שהכוח של מנגנוני הביטחון העיראקיים הגיע לאסוף אותה.

העיתון דיווח כי אליזבט שוחררה בעקבות "מצור פוליטי" ומשא ומתן שהתנהל באופן אינטנסיבי מאז חודש אוגוסט, בעקבות לחצים מממשלת עיראק ומארצות הברית, ולא נמסרה, כך לפי הדיווח, שום תמורה לשחרור צורקוב מהשבי. מפקד אחת המיליציות המקורבות לגדודי חיזבאללה מסר כי היא "נמסרה בלי שום עסקה".

עוד בנושא

אליזבט צורקוב נפגשת עם משפחתה בבית החולים

תיעוד ראשון: אליזבט צורקוב בארץ אחרי שנתיים וחצי בשבי

אליזבט צורקוב נפגשת עם משפחתה בבית החולים

פרטים חדשים משבי החוקרת אליזבט צורקוב והמגעים לשחרורה

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • רובוטים בקניון
    איך הקניות באינטרנט דווקא החזירו את כולנו לקניון?
  • צ'ארלי XCX, סברינה קרפנטר, צ'אפל רואן וקנדריק לאמר
    איפה הלהיט הגדול של הקיץ? | פופ אפ
  • מהג'וקר ועד כוכבי הלוטוס הלבן: העצומה של כוכבי הוליווד נגד ישראל
    מהג'וקר ועד הלוטוס הלבן: העצומה של הוליווד נגד ישראל
  • הלביש את הרב עובדיה יוסף ואת האפיפיור: הסוחר מסוריה שהפך למלך הבדים של ירושלים
    מלך הבדים: האיש שהלביש את הרב עובדיה והאפיפיור
  • עודד כרמלי
    איך הפסקנו לקרוא ועברנו לשמוע פודקאסטים?

אולי יעניין אותך