בשל עימות בין בן גביר למפכ"ל: בוטל טקס הענקת דרגות לשוטרים

בטקס הרשמי השנתי התכוונו במשטרה להעניק דרגות נצ"מ לכ-10 קצינים וקצינות. אלא שהשר בן גביר החליט לא לאשר חלק מהמינויים עליהם חתם המפכ"ל וטקס הענקת הדרגות בוטל

עימות נוסף בין השר בן גביר למפכ״ל: מחר בטקס הרשמי השנתי של המשטרה לקראת ראש השנה תיכננו בארגון להעניק דרגות נצ"מ לכמה קציני משטרה.

אלא שהשר לביטחון פנים בן גביר החליט לא לאשר חלק מהמינויים עליהם חתם המפכ"ל, ולכן רנ"צ דני לוי ביטל את טקס הענקת הדרגות מחר.

מדובר בלמעלה מ-10 קצינים וקצינות שהיו אמורים לקבל דרגות נצ״מ אל מול בני משפחותיהם וסגל הפיקוד הבכיר כמו גם בנוכחותו של השר בן גביר.

האירוע יתקיים ללא טקס הענקת הדרגות עד להשלמת המחלוקת בין השר למפכ״ל. נזכיר כי רק לפני חודש סירב בן גביר להעניק דרגת סנ"צ לרינת סבן מלהב 433 בשל המעורבות שהיחתה לה בתיקים הנוגעים לראש הממשלה בנימין נתניהו.