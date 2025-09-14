השר בן גביר ביקש משרים "לתרום" מכספי משרדיהם לימ"מ

בן גביר פנה לשרים בישיבה שהתקיימה לציון 50 שנה לקיום הימ"מ וביקש מהם לציין בטבלה את הסכום אותו הם מתכוונים לתרום. לדברי גורמים בן גביר אמר: "זה כמו בית כנסת, כל אחד יכול להוסיף". נציג אגף התקציבים: "חלק מהדברים לא ישימים"

ה"מגבית" של השר בן גביר: השר לביטחון לאומי ביקש משרי הממשלה "לתרום" מכספי משרדיהם לימ"מ במסגרת ישיבת הממשלה החגיגית שנערכה בבסיס היחידה לציון 50 שנה לקיומה. כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות.

השרים מילאו בטבלה שהועברה להם איזה סכום הם מתכוונים "לתרום" ליחידה השנה ובשנתיים הבאות, חרף העובדה שמדובר בכספים שיועדו למטרות משרדיהם.

לדברי גורמים שנכחו בישיבה בן גביר אמר לשרים: "זה כמו בבית כנסת, כל אחד יכול להוסיף". נציג אגף תקציבים אמר בתגובה: "זה לא מתואם ומבדיקה ראשונית חלק מהדברים לא ישימים".