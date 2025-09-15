בן גביר בטקס הרמת כוסית במשטרה: "נכבוש את עזה ונקים שכונה לשוטרים"

במשטרה ארגנו הרמת כוסית לרגל ראש השנה במכללה הלאומית לשוטרים, המפכ"ל דני לוי והשר לביטחון לאומי הגיעו על רקע ביטול טקס הענקת דרגות נצ"מ לקצינים שתוכנן. לוי אמר כי "אין שום סכסוך עם השר"; בן גביר: "מי שמיישם מדיניות מתקדם"

במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש התקיימה היום הבוקר (שני) הרמת הכוסית של המשטרה לרגל ראש השנה, בנוכחות מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן-גביר. השר אמר: "נכבוש את עזה ונקים בה שכונה לשוטרים. על חוף הים, מקום מושלם".

בהתייחסות לביטול אירוע הענקת הדרגות לקצינים שתוכנן להתקיים במהלך הרמת הכובית המפכ"ל אמר: "אין שום סכסוך עם השר. שום דרמה. לוקח לשר זמן לחתום על דרגות לכן דחינו את זה".

בן גביר המשיך באותו הקו של הלוי ואמר כי "כמה נשמות טובות מנסים לתקוע תריז בינינו, זה לא יעזור להם, אנחנו ביחד". לאחר מכן אמר: "מי שמיישם מדיניות מתקדם ככה זה במשטרה עכשיו".

בן גביר: "אספנו כספים ללוחמים שלנו, אני גאה בכך"

על פרסום כאן חדשות כי בן גביר ביקש משרים בממשלה להעביר מכספי משרדיהם לימ"מ, הגיב השר: "האמת היא, אמרתי לאנשים, כל המוסיף, מוסיפים לו. תנו למשטרה, תנו לימ"מ. וזה עבד ועובד. אני אומר, אחלה גבאי בית כנסת, מצוין. הטרדתי את השרים, אני מודה, תתרמו, תעזרו, תתנו. אני גאה בכך. ולמה אספנו כספים? אספנו כספים ללוחמים שלנו, לביטחון שלנו, לילדים שלנו".

לפי הפרסום בכאן חדשות, השרים מילאו בטבלה שהועברה להם איזה סכום הם מתכוונים "לתרום" ליחידה השנה ובשנתיים הבאות, חרף העובדה שמדובר בכספים שיועדו למטרות משרדיהם.

לדברי גורמים שנכחו בישיבה בן גביר אמר לשרים: "זה כמו בבית כנסת, כל אחד יכול להוסיף". נציג אגף תקציבים אמר בתגובה: "זה לא מתואם ומבדיקה ראשונית חלק מהדברים לא ישימים".

אמש דווח על עימות נוסף בין המפכ"ל לוי לשר בן-גביר, שהוביל לביטול טקס הענקת דרגות נצ"מ לכעשרה קצינים וקצינות שתוכנן להתקיים באירוע בהרמת הכוסית. על פי הדיווח, השר החליט לא לאשר חלק מהמינויים עליהם חתם המפכ"ל, ולכן רנ"צ לוי ביטל את הטקס שתוכנן. מדובר ביותר מ-10 קצינים וקצינות שאמורים היו לקבל דרגות נצ"מ בנוכחות בני משפחותיהם וסגל הפיקוד הבכיר, כמו גם בנוכחות השר לביטחון לאומי.

לא מדובר בעימות הפומבי הראשון בין שני הבכירים. בחודש שעבר סירב השר בן-גביר להעניק דרגת סנ"צ לרינת סבן מלהב 433 בשל מעורבותה בתיקים שנוגעים לראש הממשלה בנימין נתניהו.