לאחר פגישתם: רה"מ ושר החוץ האמריקני בהצהרה משותפות

רוביו נפגש עם נתניהו ובהמשך, ייפגש גם עם נשיא המדינה • אתמול פתח רוביו את ביקורו בישראל בביקור ובתפילה משותפת עם רה"מ בכותל המערבי: "הברית בין ארצות הברית וישראל חזקה ועמידה תחת ממשל טראמפ, ומעולם לא הייתה חזקה יותר"

שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שמבקר בישראל נפגש היום (שני) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במשרדו בירושלים. בתום מפגשם, ימסרו השניים הצהרה משותפת לתקשורת. בשעות הצהריים צפויה פגישת רוביו עם נשיא המדינה, יצחק הרצוג.

אתמול השר האמריקני רוביו פתח את ביקורו בישראל בביקור ובתפילה משותפת עם ראש הממשלה נתניהו בכותל המערבי. ראש הממשלה הודה לרוביו ולנשיא טראמפ על עמידתם הנחושה לצידה של מדינת ישראל. "הברית בין ארצות הברית וישראל חזקה ועמידה תחת ממשל טראמפ, ומעולם לא הייתה חזקה יותר", אמר נתניהו לרוביו. בסיום הביקור חתם רוביו בספר האורחים של הכותל המערבי, שם כתב: "שהשלום יזרח על הארץ הקדושה הזאת ועל העולם כולו".

במקביל, הרשות הפלסטינית גינתה את ביקורם של רוביו ושל נתניהו ברחבת הכותל, וביצוע מה שהגדירה "טקסים תלמודיים" במקום. לדברי הרשות הכותל המערבי הוא אתר איסלאמי לחלוטין, והביקור בו הוא "צעד פרובוקטיבי שפוגע ברגשות הפלסטינים, הפרה בוטה של הסטטוס קוו ההיסטורי והמשפטי בירושלים הכבושה, ומתקפה על האפוטרופסות של בית המלוכה ההאשמי על אתרי הקודש בירושלים".

לפני שעלה למטוס בדרכו לישראל, ענה רוביו לשאלות עיתונאים בנוגע לתקיפה הישראלית בדוחה ואמר כי "מה שקרה קרה. אנחנו כמובן לא שמחים לגבי זה, אבל צריך להתקדם". לדברי רוביו "הנשיא לא אהב את המתקפה, אבל זה לא הולך לטלטל את היחסים שלנו עם ישראל, הם יישארו חזקים". המזכיר הוסיף כי "לפעמים ביחסים כאלה קורים דברים שלא מתואמים במאה אחוז, ונצטרך לדבר על זה".