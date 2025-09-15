מרסס הגרפיטי במקומות הקדושים נאשם בחמש עבירות של הצתה

יהודה פוויץ, שהשחית את הכותל המערבי וכנסיית הקבר בירושלים, נאשם כי הבעיר קרטונים וצמחייה בתל אביב - מה שהוביל לשריפות ועצירת התנועה בכביש. בחקירתו אמר כי תכנן לבצע פיגוע בקניון עזריאלי

כתב אישום הוגש היום (שני) נגד יהודה פוויץ, תושב ירושלים בן 27, בגין חמש עבירות של הצתה ברחבי תל אביב. על פי כתב האישום, פוויץ הבעיר קרטונים וצמחייה בגינה ציבורית וברחובות, מה שהוביל לשריפות ועצירת התנועה בכביש.

במהלך חקירתו אמר פוויץ כי תכנן לבצע פיגוע, לדבריו, ולשרוף את קניון עזריאלי: "קורבנות אדם זה גם בסדר. מה שאני צריך זה 10 ליטרים של דלק. בעזריאלי יש מלא מקומות נטושים, אפשר לעשות שם מדורה ואף אחד לא ישים לב".

תמלול חקירתו של פוויץ. מתוך בקשת המעצר של הפרקליטות

פוויץ מוכר למשטרה בשל השחתת מקומות קדושים בירושלים במהלך חודש אוגוסט. פוויץ, ריסס בגרפיטי "יש שואה בעזה" בכנסיית הקבר, הכותל המערבי ובית הכנסת הגדול.

כתובת הגרפיטי בכנסיית הקבר בירושלים

פוויץ שוחרר כמה פעמים בתנאים מגבילים, ואף הופנה לטיפול פסיכיאטרי, אך שב לרסס את הכתובות. ב-31 באוגוסט נעצר שוב לאחר שריסס את הכתובת "יש שואה בעזה" באחת מתחנות הרכבת הקלה בירושלים.