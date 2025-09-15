מרסס הגרפיטי במקומות הקדושים נאשם בחמש עבירות של הצתה

מרסס הגרפיטי במקומות הקדושים נאשם בחמש עבירות של הצתה
יהודה פוויץ, שהשחית את הכותל המערבי וכנסיית הקבר בירושלים, נאשם כי הבעיר קרטונים וצמחייה בתל אביב - מה שהוביל לשריפות ועצירת התנועה בכביש. בחקירתו אמר כי תכנן לבצע פיגוע בקניון עזריאלי
מחבר חיים גולדיטש
Getting your Trinity Audio player ready...
מעצר חשודים. ארכיון
מעצר חשודים. ארכיון צילום: דוברות המשטרה

כתב אישום הוגש היום (שני) נגד יהודה פוויץ, תושב ירושלים בן 27, בגין חמש עבירות של הצתה ברחבי תל אביב. על פי כתב האישום, פוויץ הבעיר קרטונים וצמחייה בגינה ציבורית וברחובות, מה שהוביל לשריפות ועצירת התנועה בכביש.

במהלך חקירתו אמר פוויץ כי תכנן לבצע פיגוע, לדבריו, ולשרוף את קניון עזריאלי: "קורבנות אדם זה גם בסדר. מה שאני צריך זה 10 ליטרים של דלק. בעזריאלי יש מלא מקומות נטושים, אפשר לעשות שם מדורה ואף אחד לא ישים לב".

תמלול חקירתו של פוויץ. מתוך בקשת המעצר של הפרקליטות

פוויץ מוכר למשטרה בשל השחתת מקומות קדושים בירושלים במהלך חודש אוגוסט. פוויץ, ריסס בגרפיטי "יש שואה בעזה" בכנסיית הקבר, הכותל המערבי ובית הכנסת הגדול. 

כתובת הגרפיטי בכנסיית הקבר בירושלים

פוויץ שוחרר כמה פעמים בתנאים מגבילים, ואף הופנה לטיפול פסיכיאטרי, אך שב לרסס את הכתובות. ב-31 באוגוסט נעצר שוב לאחר שריסס את הכתובת "יש שואה בעזה" באחת מתחנות הרכבת הקלה בירושלים.

עוד בנושא

זירת ההצתה סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים

המשטרה עצרה חשוד נוסף בהצתה סמוך למעון רה"מ בירושלים

ניידת משטרה

שופט החליט לשחרר את איש עסקים, המשטרה ביקשה עיכוב ביצוע

תגיות |
בחירת העורכת
  • בחורה הולכת ביער
    מרגישים בסטרס? לטבע יש תרופה שתעזור לכם
  • מתים עליהם
    "עם אנשים רגילים אני מגמגם, עם שכולים אחרים אני שר"
  • צ'ארלי קירק
    בין חופש הביטוי לאלימות: מה צ'ארלי קירק מסמל?
  • לירי אלבג
    "אולי מחר יהיה נס": לירי אלבג בראיון חשוף על תקופת השבי
  • היהודים באים לקט ראשי ממשלות
    התגעגעתם? "היהודים באים" בלקט ראשי ממשלה

אולי יעניין אותך