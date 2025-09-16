זמר מוכר חשוד שנהג תחת השפעת אלכוהול וגרם לתאונת דרכים

זמר מוכר בן 75 חשוד כי נהג תחת השפעת אלכוהול, איבד שליטה על רכבו והתנגש בכמה כלי רכב בנתיבי איילון. הזמר לא נפצע, אך כמה אנשים בכלי הרכב בהם התנגש נפצעו קל. הזמר נחקר, שוחרר בערבות והבוקר (שלישי) צפוי להגיע לשימוע.