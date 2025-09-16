זמר מוכר חשוד שנהג תחת השפעת אלכוהול וגרם לתאונת דרכים

זמר מוכר חשוד שנהג תחת השפעת אלכוהול וגרם לתאונת דרכים
בן 75 איבד שליטה על רכבו והתנגש בכמה כלי רכב בנתיבי איילון. כמה בני אדם נפצעו קל. הזמר נחקר ושוחרר בערבות
מחבר הדס גרינברג
Getting your Trinity Audio player ready...
ניידת משטרה
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

זמר מוכר בן 75 חשוד כי נהג תחת השפעת אלכוהול, איבד שליטה על רכבו והתנגש בכמה כלי רכב בנתיבי איילון. הזמר לא נפצע, אך כמה אנשים בכלי הרכב בהם התנגש נפצעו קל. הזמר נחקר, שוחרר בערבות והבוקר (שלישי) צפוי להגיע לשימוע.

עוד בנושא

ארז איסקוב

בדרכה לצפייה בפרק הגמר: סבתו של ארז איסקוב נהרגה בתאונה

קאזם חליליה

יוצא האח הגדול קאזם חליליה נהרג בתאונת דרכים בכביש 6

תגיות |
בחירת העורכת
  • בחורה הולכת ביער
    מרגישים בסטרס? לטבע יש תרופה שתעזור לכם
  • מתים עליהם
    "עם אנשים רגילים אני מגמגם, עם שכולים אחרים אני שר"
  • צ'ארלי קירק
    בין חופש הביטוי לאלימות: מה צ'ארלי קירק מסמל?
  • לירי אלבג
    "אולי מחר יהיה נס": לירי אלבג בראיון חשוף על תקופת השבי
  • היהודים באים לקט ראשי ממשלות
    התגעגעתם? "היהודים באים" בלקט ראשי ממשלה

אולי יעניין אותך