החשוד בתקיפת ח"כ אלי דלל שוחרר ממעצר

השופט ששחרר את ראובן קוסט, שחשוד בתקיפת חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד בטקס הרמת כוסית של המפלגה, טען כי לא היה מקום לעצור אותו כלל: "החשוד לכל היותר תועד משליך ניירות או דמוי שטרות". המשטרה הגישה בקשה לעיכוב ביצוע

בית משפט השלום בפתח תקווה שחרר הבוקר (שני) ממעצר את ראובן קוסט, בן 41, שנעצר בחשד לתקיפת חבר הכנסת אלי דלל בטקס הרמת כוסית של מפלגת הליכוד בכפר סבא בסוף השבוע. המשטרה הגישה בקשה לעיכוב ביצוע על מנת לשקול ערעור על ההחלטה.

השופט ארז מלמד כתב בהחלטתו: "לא היה מקום לעצור את החשוד כלל. הוא לכל היותר תועד משליך ניירות או דמוי שטרות לעבר אחד הנוכחים, ככל הנראה במסגרת פעילות מחאה לגיטימית. הראיות כבר מצויות בידי היחידה החוקרת וזו לא התרשמה מקיומה של עילת מסוכנות או חשש לשיבוש מהלכי חקירה". החשוד יחתום על התחייבות בסך אלף שקלים להתייצב לחקירה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לשחרורו של קוסט: "החלטה מבישה. פעם אחר פעם משחררים בתי המשפט בסיטונאות מתפרעים שתוקפים, מסיתים, מרביצים ויוצרים אנרכיה ברחובות. בתי המשפט פוגעים בעבודת המשטרה ובשוטרים העושים את עבודתם בנאמנות, ומעבירים למתפרעים מסר ברור - תמשיכו להתפרע".

מפגינים מול הרמת כוסית של הליכוד בכפר סבא@yaara_shapira

(קרדיט: משנים כיוון) pic.twitter.com/t40AVXuIV1 — כאן חדשות (@kann_news) September 20, 2025

חבר הכנסת דלל התייחס אתמול בריאיון לאסתי פרז בן עמי בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב', לתקרית באירוע של הליכוד ואמר וטען כי הותקף בו. "ראיתי לינץ' בעיניים, שנאה וחיות טרף שמצאו מישהו לטרוף אותו. הוקפתי בעשרות אנשים שכינו אותי רוצח, בוגד ועבריין. פחדתי מאוד.

לעומת זאת, מורן מישל המפגינה שחבר הכנסת דלל תועד מועד עליה בסרטון, דחתה בכאן רשת ב' את הטענות של דלל, וטענה כי לא הייתה כוונה לפגוע בו. "אלי דלל לא הותקף ויודע שהוא לא הותקף. מי שהיה אלים שם זה המלווה שלו ואת זה רואים בסרטונים. כשהוא מעד, החברים מאחים לנשק מיד הושיטו לו יד".