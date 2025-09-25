במשרד הבריאות מעריכים: 5,000 חולים בחצבת ולא יודעים זאת

לפי הערכות במשרד, מימדי התחלואה רחבים יותר מהידוע בשל התחלואה הסמויה. גם התינוק שהלך לעולמו היום כתוצאה מהמחלה אובחן רק לאחר מותו

במשרד הבריאות מעריכים כי מימדי התחלואה רחבים יותר ממה שידוע וכי יש כחמשת אלפים חולים שלא אובחנו ומהווים "תחלואה סמויה" - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

גם התינוק שמת מהמחלה היום בבית החולים הדסה היה חולה סמוי, שלא אובחן עד שהלך לעולמו.

במשרד הבריאות חוששים שהתחלואה תגבר עקב ההתקהלויות בתקופת החגים, מה שעלול לגרום לעלייה משמעותית גם בתחלואה הקשה. מסיבה זו פרסם המשרד הנחיות שלפיהן אין להגיע להתקהלויות משפחתיות אם לא חשים בטוב, בעיקר ביישובים שבהן חלו התפרצויות של המחלה. זאת, משום שהדבר מסכן את מי שאינם מחוסנים, ובהם תינוקות. בנוסף קראו במשרד הבריאות לציבור לחסן את התינוקות נגד המחלה.