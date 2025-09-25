במשרד הבריאות מעריכים: 5,000 חולים בחצבת ולא יודעים זאת

במשרד הבריאות מעריכים: 5,000 חולים בחצבת ולא יודעים זאת
לפי הערכות במשרד, מימדי התחלואה רחבים יותר מהידוע בשל התחלואה הסמויה. גם התינוק שהלך לעולמו היום כתוצאה מהמחלה אובחן רק לאחר מותו
מחבר קטי דור
Getting your Trinity Audio player ready...
בית חולים (אילוסטרציה)
בית חולים (אילוסטרציה) צילום: מיכאל גלעדי, פלאש 90

במשרד הבריאות מעריכים כי מימדי התחלואה רחבים יותר ממה שידוע וכי יש כחמשת אלפים חולים שלא אובחנו ומהווים "תחלואה סמויה" - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות. 

גם התינוק שמת מהמחלה היום בבית החולים הדסה היה חולה סמוי, שלא אובחן עד שהלך לעולמו.

במשרד הבריאות חוששים שהתחלואה תגבר עקב ההתקהלויות בתקופת החגים, מה שעלול לגרום לעלייה משמעותית גם בתחלואה הקשה. מסיבה זו פרסם המשרד הנחיות שלפיהן אין להגיע להתקהלויות משפחתיות אם לא חשים בטוב, בעיקר ביישובים שבהן חלו התפרצויות של המחלה. זאת, משום שהדבר מסכן את מי שאינם מחוסנים, ובהם תינוקות. בנוסף קראו במשרד הבריאות לציבור לחסן את התינוקות נגד המחלה.  

בפחות משבוע: שלושה תינוקות לא מחוסנים מתו מחצבת - כולם מירושלים

עוד בנושא

בית חולים (אילוסטרציה)

תינוקת בת שנה נפטרה ממחלת החצבת לאחר אשפוז של חודשיים

בית חולים, אילוסטרציה

למרות התפשטות החצבת והפוליו: נסגרו תחנות טיפת חלב בנגב

 

בחירת העורכת
  • הסכתים לילדים
    תשכחו מטלוויזיה וטיקטוק: ההתמכרות החדשה של ילדי ישראל
  • להקת הנח"ל חוגגת 75
    מי שלא יבוא, חבל: להקת הנח"ל חוגגת 75 שנה
  • צבת הים "יריב" משוחררת חזרה לטבע
    תיעוד מתוק: אחרי שנת שיקום - צבת הים שוחררה לטבע
  • שרים מאיר אריאל
    מרגש ורלוונטי - גם 25 שנה אחרי מותו | שרים מאיר אריאל
  • ג'ימי קימל חוזר אל תוכנית האירוח שלו, לפנות בוקר
    ג'ימי קימל: "לא התכוונתי להקל ראש ברצח צ'ארלי קירק"

אולי יעניין אותך