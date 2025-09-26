כאן רשת ב'

חברו של ראש שב"כ הבא זיני: "מקווה שיהיה נאמן לדמוקרטיה"

יום לאחר שאושר מינויו של האלוף במיל' דוד זיני, חבר ילדותו נחום פצ'ניק אמר בריאיון בכאן רשת ב': "דיברנו אחרי שהשם שלו עלה. הוא אמר שהוא מודע לגודל השעה, לגודל האחריות - ולסיכון"
אלוף דוד זיני
אלוף דוד זיני צילום: אורן בן חקון, פלאש 90

יום לאחר שאושר מינויו של האלוף במיל' דוד זיני לתפקיד ראש שב"כ, חבר ילדותו נחום פצ'ניק התראיין היום (שישי) לתוכנית "בחצי היום השישי" בכאן רשת ב', ואמר: "מקווה שהוא יהיה נאמן לדמוקרטיה".

"דיברנו לפני כמה שבועות אחרי שהשם שלו עלה כמי שיכול להיבחר לראש שב"כ", אמר פצ'ניק. "אמרתי לו שאנחנו מתפקעים מבפנים ושהחברה שסועה, שיש לו אחריות גדולה לחזק את הדמוקרטיה בישראל. הוא אמר שהוא מודע לגודל השעה, לגודל האחריות ולסיכון".

הוא המשיך: "זיני הוא לא חזות הרב טאו, הוא איש עם לב טוב וישר. ברור שמחפשים עליו ולא מצאו עליו, התקווה שלי שהתדר של היושרה יהיה ברובד הקולקטיבי גם".

כאמור, אמש אישרה ועדת גרוניס פה אחד את מינויו של זיני לתפקיד ראש שב"כ. הוועדה קבעה כי זיני הפריך את האמירות שיוחסו לו לגבי אי ציות לשלטון החוק, וכך עשו גם גורמים נוספים שהעבירו לה מידע. הוועדה קבעה כי במסגרת המנדט שניתן לה לבחינת טוהר המידות אין מקום לפסילת מועמדותו של אלוף במילואים זיני לתפקיד. כעת צפויות עתירות לבג"ץ בנושא.

בחוות הדעת שהגיש הנשיא בדימוס גרוניס לראש הממשלה נכתב כי זיני הכחיש בפני הוועדה שאמר כי הכפיפות לראש הממשלה קודמת לכפיפות לחוק. לדבריו, ראש שירות הביטחון הכללי אכן כפוף לראש הממשלה, אך הוא בתורו כפוף לחוק. עוד נכתב כי זיני חזר והדגיש את כפיפותו שלו לחוק, אך הוסיף כי לא יראה עצמו כפוף לחוק אם, למשל, יהיה חוק שיחייבו לאכול בשר חזיר. 

"מן החומר עולה כי אכן היו מקרים בהם ראש הממשלה ביקש מראשי השירות לבצע פעולות שאינן ראויות במשטר דמוקרטי", נכתב במסמך שהוגש לנתניהו. "הדרישות הועלו בלא נוכחות אדם שלישי ובלא תיעוד".

"יש לצפות כי אם אלוף במיל' זיני ימונה לתפקיד ראש השירות, הוא יבין ויידע כי הכפיפות לראש הממשלה ולממשלה אינה מצדיקה פעולות ומעשים מסויימים שאינם תואמים באופן הרחב את סדרי המשטר הדמוקרטי ובאופן הקונקרטי את טוהר המידות", כתב גרוניס.

