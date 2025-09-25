ועדת גרוניס אישרה את מינויו של זיני לראש שב"כ

הוועדה קבעה כי אלוף במיל' זיני הפריך את האמירות שיוחסו לו לגבי אי ציות לשלטון החוק, וכי במסגרת המנדט שניתן לה אין מקום לפסילת מועמדותו. עתירות יוגשו לבג"ץ נגד ההחלטה

הוועדה המייעצת למינויים בכירים בראשותו של נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס אישרה הערב (חמישי) פה אחד את מינויו של דוד זיני לראש שב"כ. זאת, על על אף המכתבים החריפים של ראשי שב"כ לשעבר וההתנגדויות הנוספות שנשלחו לוועדה.

הוועדה קבעה כי זיני הפריך את האמירות שיוחסו לו לגבי אי ציות לשלטון החוק, וכך עשו גם גורמים נוספים שהעבירו לה מידע. הוועדה קבעה כי במסגרת המנדט שניתן לה לבחינת טוהר המידות אין מקום לפסילת מועמדותו של אלוף במילואים זיני לתפקיד. כעת צפויות עתירות לבג"ץ בנושא.

בחוות הדעת שהגיש הנשיא בדימוס גרוניס לראש הממשלה נכתב כי זיני הכחיש בפני הוועדה שאמר כי הכפיפות לראש הממשלה קודמת לכפיפות לחוק. לדבריו, ראש שירות הביטחון הכללי אכן כפוף לראש הממשלה, אך הוא בתורו כפוף לחוק. עוד נכתב כי זיני חזר והדגיש את כפיפותו שלו לחוק, אך הוסיף כי לא יראה עצמו כפוף לחוק אם, למשל, יהיה חוק שיחייבו לאכול בשר חזיר.

"מן החומר עולה כי אכן היו מקרים בהם ראש הממשלה ביקש מראשי השירות לבצע פעולות שאינן ראויות במשטר דמוקרטי", נכתב במסמך שהוגש לנתניהו. "הדרישות הועלו בלא נוכחות אדם שלישי ובלא תיעוד".

"יש לצפות כי אם אלוף במיל' זיני ימונה לתפקיד ראש השירות, הוא יבין ויידע כי הכפיפות לראש הממשלה ולממשלה אינה מצדיקה פעולות ומעשים מסויימים שאינם תואמים באופן הרחב את סדרי המשטר הדמוקרטי ובאופן הקונקרטי את טוהר המידות", כתב גרוניס.

מי אתה דוד זיני?

בשבוע שעבר פורסם בכאן חדשות כי ראש הארגון לשעבר רונן בר, שהעיד בפני הוועדה, הציג עמדה "מרוככת" ביחס למינוי זיני למחליפו. עוד נודע לכאן חדשות כי זיני עצמו הכחיש בפנייתו לוועדה את האמירות שיוחסו לו.

ארבעה ראשי שב"כ לשעבר - נדב ארגמן, יורם כהן, עמי אילון וכרמי גילון - הגישו התנגדויות למינוי זיני. כהן טען במכתבו לוועדה כי ישנה אפשרות ממשית שזיני יופעל על ידי נתניהו שלא בהתאם לחוק. "בהינתן רגישות התפקיד והיקף סמכויותיו, קיים חשש כי המועמד יופעל על ידי מי שמינה אותו, ויעשה שימוש בסמכויותיו באופן שאינו עומד באמות מידה מקצועיות, ואף ייתכן שלא בהתאם לחוק", כתב.

עוד ציין כהן במכתב סיפור שסיפר לו ראש שב"כ לשעבר נדב ארגמן אחרי הפריצה האיראנית לטלפון של בני גנץ. לדבריו, באחד מסבבי הבחירות לאחר פרסום המדגם, נתניהו ביקש מארגמן להצהיר שגנץ "סחיט" ולא יכול לכהן כראש ממשלה. "ניתן רק לשער מה היו מניעיו של ראש הממשלה בבואו לדרוש דרישה זאת מראש השירות ארגמן, כאשר כאמור מדובר למעשה בהכפשה חסרת ביסוס עובדתי נגד יריב פוליטי".