סמים אותרו ברכב הממשלתי של הרל"שית של מאי גולן, כתב אישום יוגש נגדה

המשטרה איתרה סמים ברכב בבעלות משרד ראש הממשלה בו נוהגת ראש לשכתה של השרה לשוויון חברתי, וגם בסלון ביתה. בעבר הכחישה כי ידעה על מעבדת הסמים שאותרה בביתה

המשטרה איתרה סמים ברכב בבעלות משרד ראש הממשלה, שהיה בשימוש ראש לשכתה של השרה מאי גולן ושימש אותה מתוקף תפקידה, כך פורסם הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות. כתב אישום יוגש נגדה בגין החזקת סמים בכפוף לשימוע.

מדובר ברכב ממשלתי מסוג סקודה. בתיעודים שהובאו לראשונה במהדורת כאן חדשות ניתן לראות את שקיות הקנאביס במשקל כולל של 160 גרם. חומרים מסוג זה אותרו לא רק ברכב הממשלתי שנסעה בו, אלא גם ברכב מסוג טסלה שרשום על שמה וגם בתיקים בסלון הבית. מלבד קאנביס, אותרו גם חשיש ו-MDMA.

ראש הלשכה של גולן הכחישה בעבר כי הייתה מודעת למעבדת הסמים שאותרה בדירתה ביבנה. בעלה, מור ביטון, נעצר גם הוא במסגרת חקירת ההונאה המתנהלת בלהב 433 בחשד לקבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים והעסקה פיקטיבית במשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה.

בעלה של ראש הלשכה טען בחקירתו כי אשתו לא ידעה דבר על מעבדת הסמים שאותרה בדירתם המשותפת: "אמרתי לה שלקראת הלידה הצפויה אני עושה לה שיפוץ בהפתעה. סגרתי את החדר כדי שלא תיכנס בגלל השיפוץ", טען החשוד. לדבריו, "היא לא ידעה שום דבר וחשבה שהכל קשור לשיפוץ לקראת הלידה".

ביטון שב וטען בחקירותיו כי כל הסמים נועדו לשימוש עצמי בלבד וכי בשל מעמדה הציבורי של אשתו לא רצה לחבור לעבריינים ועל כן גידל אותם בעצמו. עם זאת, לביטון הרשעות קודמות בתחום אחזקת סמים שלא לצריכה עצמית.

עו"ד אלון קריטי, המייצג את ביטון, הציג את גרסת מרשו בתוכנית "קלמן ליברמן" בכאן רשת ב'. "זה היה בחדר נפרד, לא שהיא (אשתו) ראתה או יודעת", אמר. "זו הייתה הפתעה לתינוק, מבחינתו. הוא אמר שהוא יפתיע אותה, ההפתעה הזו באמת הפתיעה".

על פי נציג המשטרה, השוטרים שנכנסו לדירת הזוג הריחו את הסמים במהירות. עו"ד קריטי לא ייחס לדבר חשיבות: "היא לא טטרנית, אבל יש לה כנראה יכולות הרחה של אדם רגיל. לאותם שוטרים - יש חוש מפותח. בוודאי שיכולות ההרחה שלהם טובות משל שוטר רגיל".

למרות הכמות הגדולה של השתילים שנתפסה, לדבריו - המעבדה הוקמה לצורך שימוש עצמי, לא לסחר: "אין אינדיקציה לסחר. אם ניקח את כל העציצים הללו ונוציא את החול, את הקופסא בהם נמצאים וניקח רק את הצמח - לא נשאר הרבה. מהצמח עצמו, מה האדם מעשן?".