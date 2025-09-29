בפעם ה-14 ברציפות ולמרות התמתנות האינפלציה: בנק ישראל משאיר את הריבית על 4.5%

בפעם ה-14: בנק ישראל השאיר את הריבית על 4.5%
הוועדה המוניטרית של הבנק החליטה להותיר את הריבית על כנה למרות שהאינפלציה היא כרגע 2.9% - בתוך טווח היעד שקבע בנק ישראל
מחבר ליאל קייזר
Getting your Trinity Audio player ready...
בנק ישראל
בנק ישראל צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

בפעם ה-14 ברציפות: בנק ישראל הודיע היום (שני) כי החליט להשאיר את הריבית על 4.5%. הוועדה המוניטרית החליטה כך למרות שהאינפלציה עומדת כרגע 2.9% - בתוך טווח היעד שקבע בנק ישראל. הצעד של בנק ישראל נובע מחוסר הוודאות הרב ביחס להתפתחות המלחמה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שלח החודש מסר לנגיד בנק ישראל, ואמר כי עליו להוריד את הריבית. "הנגיד היה צריך להוריד את הריבית מזמן. אם הוא לא יעשה כן, אני אוריד את המיסים". את הדברים אמר סמוטריץ' במפגש עם נשיאות המגזר העסקי.

בחודש אוגוסט האחרון החליט בנק ישראל להשאיר את הריבית על כנה, והיא עמדה על 4.5%. ההחלטה הזו התקבלה למרות שמדד חודש יולי האט את קצב האינפלציה ל-3.1 עשירית האחוז בלבד מעל היעד העליון שקבע בנק ישראל. עם זאת הוועדה המוניטרית של הבנק החליטה לפי שעה לא להוריד את הריבית בין היתר לנוכח חוסר הוודאות הגדול השורר סביב הלחימה.

על פי התחזית המיקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, שהתפרסמה בחודש ינואר, ההתאוששות בפעילות הכלכלית בישראל נמשכת בקצב מתון. שינויי מיסוי, ובפרט העלאת המע"מ, לצד המשך מגבלות ההיצע, בשילוב עודפי ביקוש, צפויים להעלות את שיעור האינפלציה במהלך המחצית הראשונה של השנה, והוא צפוי להתמתן לתוך היעד במהלך המחצית השניה של השנה.

עוד בנושא

בנק ישראל

בפעם ה-13 ברציפות: בנק ישראל הותיר את הריבית על כנה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ'

סמוטריץ': אם הנגיד לא יוריד את הריבית - אוריד את המיסים

תגיות |
בחירת העורכת
  • 40 שנה ללכתה: תיעוד נדיר מימיה האחרונים של יונה וולך
  • מריה גורודיסקאיה, ינקל דנילוביץ קרקוביץ, ולנטינה קאופמן
    84 שנים לטבח באבי יאר: שמות הקורבנות ממשיכים להיחשף
  • אבא תרחם
    כימיקלים לנפש: ירון לונדון ודניאלה פותחים הכול על סמים
  • דברה מסינג, דנה אינטרנשיונל
    דברה מסינג ודנה אינטרנשיונל הן אורחות הכבוד של TLVFest
  • "איך מרגיעים פחד? עם חיבוק": צוות הטנק הראשון שנכנס לעזה אחרי הטבח מדבר
    "איך מרגיעים פחד? בחיבוק": פגשנו את השריונרים בעזה

אולי יעניין אותך