בפעם ה-14 ברציפות ולמרות התמתנות האינפלציה: בנק ישראל משאיר את הריבית על 4.5%

הוועדה המוניטרית של הבנק החליטה להותיר את הריבית על כנה למרות שהאינפלציה היא כרגע 2.9% - בתוך טווח היעד שקבע בנק ישראל

בפעם ה-14 ברציפות: בנק ישראל הודיע היום (שני) כי החליט להשאיר את הריבית על 4.5%. הוועדה המוניטרית החליטה כך למרות שהאינפלציה עומדת כרגע 2.9% - בתוך טווח היעד שקבע בנק ישראל. הצעד של בנק ישראל נובע מחוסר הוודאות הרב ביחס להתפתחות המלחמה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שלח החודש מסר לנגיד בנק ישראל, ואמר כי עליו להוריד את הריבית. "הנגיד היה צריך להוריד את הריבית מזמן. אם הוא לא יעשה כן, אני אוריד את המיסים". את הדברים אמר סמוטריץ' במפגש עם נשיאות המגזר העסקי.

בחודש אוגוסט האחרון החליט בנק ישראל להשאיר את הריבית על כנה, והיא עמדה על 4.5%. ההחלטה הזו התקבלה למרות שמדד חודש יולי האט את קצב האינפלציה ל-3.1 עשירית האחוז בלבד מעל היעד העליון שקבע בנק ישראל. עם זאת הוועדה המוניטרית של הבנק החליטה לפי שעה לא להוריד את הריבית בין היתר לנוכח חוסר הוודאות הגדול השורר סביב הלחימה.

על פי התחזית המיקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, שהתפרסמה בחודש ינואר, ההתאוששות בפעילות הכלכלית בישראל נמשכת בקצב מתון. שינויי מיסוי, ובפרט העלאת המע"מ, לצד המשך מגבלות ההיצע, בשילוב עודפי ביקוש, צפויים להעלות את שיעור האינפלציה במהלך המחצית הראשונה של השנה, והוא צפוי להתמתן לתוך היעד במהלך המחצית השניה של השנה.