אב החלל החטוף על תוכנית טראמפ לסיום המלחמה: "שבעי אכזבות, אך מתפללים שזו ההתחלה של הסוף"

רובי חן, אביו של החלל החטוף סמ"ר איתי חן, סיפר כי משפחות חטופים רבות מתקשות לחוש אופטימיות בצל תוכנית טראמפ לסיום המלחמה: "יש כהות חושים סביב המילה הזאת. קשה לנו כבר לראות את הסוף". לצד זאת, הוא ומשפחתו לא חדלים מהמאמצים: "יש פה דחיפה של כל המערכת להביא את ההסכם"

רובי חן, אביו של החלל החטוף איתי חן, סיפר היום (שלישי) בתוכנית "סדר יום" בכאן רשת ב' על תחושותיו לאור התכנית האמריקנית לסיום המלחמה שהוצגה אמש בהצהרת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו: "יש כהות חושים סביב המילה הזאת, אופטימיות. אנחנו כל כך שבעי אכזבות שקשה לנו אפילו לראות את הצוהר ואת האופק שבו אנחנו רואים את הסוף. אבל בוא נתפלל שזה באמת התחלת הסוף".

חן בדיוק נמצא במפגש עם קנצלר גרמניה מרץ: "הוא נתן לנו את החיזוק שלו ואת האמונה שלו שהוא יכול לעשות יותר. אנחנו באמת מקווים שיעשה יותר איפה שהוא יכול על מנת שנביא את ההסכם הזה לנקודה הסופית. אז יש פה דחיפה של כל המערכת להביא את ההסכם. וכולנו מתפללים שנגיע לאותה נקודה שכולנו נוכל לקבל את יקירנו, החיים לשיקום, והנרצחים לקבורה ראויה בארץ ישראל".

חן סיפר שראש הממשלה לא נפגש איתו ועם יתר המשפחות שהגיעו לארצות הברית לאור נאומו באו"ם ופגישתו עם טראמפ: "היה לו זמן לפגוש למטה אנשים, תומכים שלו, אבל לא את המשפחות. בזמן הנאום שלו הוא הקריא שמות רק של 20 חטופים ולא את כולם, בעיניי היה מאוד לא מכבד".

רובי, שבנו איתי היה בן השמות שהושמטו מהרשימה, החליט לצאת מנאום נתניהו באו"ם: "קיוויתי שראש הממשלה יבין לקראת יום כיפור, שאולי הוא עשה טעות ושאולי שווה שיבקש סליחה. ראינו שאתמול שראש הממשלה יודע לבקש סליחה שצריך. אז אולי גם שיבקש מהמשפחות, עבור השנתיים האחרונות".

"מקווה שנתניהו יקשיב ל-80% מהעם שרוצים בחזרת החטופים גם במחיר סיום המלחמה"

חן הביע את תקוותו כי נתניהו ידבוק במתווה טראמפ: "גם אם חמאס ירצו לבוא עם איזה שיפור כזה או אחר, אני מקווה שראש הממשלה יכיר בעובדה שאת רוב הדברים שהוא התעקש עליהם הוא קיבל ושאפשר יהיה סוף כל סוף להתחיל את השיקום, לא רק של המשפחות אלא גם של עם ישראל שכבר שנתיים בשבר".

בצל הביקורת משותפיו של נתניהו לקואליציה, אמר: "אני מקווה מאוד שראש הממשלה ידע ש-80% מהעם כבר כמה חודשים טובים, משווע לראות את אותו הסכם להחזרת החטוף האחרון, גם במחיר של סיום המלחמה, ושיקשיב לקולות האלו ולא ל-20% שלפעמים משתלטים על השיח והמחשבות שלו".

קרינה אנגל-ברט, שנחטפה לעזה עם בנותיה ושוחררה בעסקה ושבן זוגה החלל החטוף רונן אנגל עוד בשבי, הדהדה את דבריו של חן בריאיון תוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב':"למדנו עם הזמן לא לצפות ולא לקוות יותר מדי. פשוט לחכות. צריך לשים את הרגשות בצד ולראות לאן זה מתפתח כי כבר היינו שם".

"אם יחתם הסכם, אז תהיה התפרצות הרגשות הגדולה. המחשבות שלי כל הזמן על המשפחות שיקירהן שורדים במנהרות. וגם עלינו. אנחנו זקוקים לסיום הזה".